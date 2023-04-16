Строили 18 лет: в Финляндии запускают самый большой в Европе ядерный реактор

В Финляндии запускают крупнейший в Европе ядерный реактор. Он строился 18 лет и теперь будет работать на полную мощность.

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Реактор носит название "Олкилуото" 3 (OL3). Свою регулярную работу он начнет в воскресенье, 16 апреля. Об этом сообщает Yle.

Третий энергоблок АЭС "Олкилуото" начинает регулярную выработку электроэнергии.

"Это произойдет в ночь на 16 апреля, на сутки раньше запланированного. Изначально планировалось запустить коммерческую эксплуатацию "Олкилуото-3" 17 апреля", – сказано в сообщении.

Также известно, что на данный момент мощность реактора составляет 1 590 мегаватт. Это равно почти максимальной силе, которая составляет 1 600 мегаватт.

"Электростанция была подключена к электросети в марте 2022 года. Она уже заработала на полную мощность. Однако во время пробного запуска были перебои в работе электростанции, и электроэнергия вырабатывалась с разной мощностью из-за различных работ по техническому обслуживанию и испытаний. Теперь этап опытной эксплуатации заканчивается, и испытания, связанные с опытной эксплуатацией, выполняться больше не будут. Поэтому больше не должно быть перебоев, и, таким образом, производство электроэнергии будет становиться все более и более стабильным", – рассказал профессор энергетики Юхани Хюваринен.

Отметим, инвестиционное решение о строительстве третьей атомной электростанции в Олкилуото было принято в 2003 году. Ее планировали запустить в 2009 году, но старт работы АЭС неоднократно откладывался по причине различных технических проблем.

"У нас появляется самая дешевая электроэнергия в Европе", – сказал генеральный директор сетевой компании Fingrid Юкки Руусусен.

Как сообщал OBOZREVATEL, российская компания "Росатом" начнет строительство 2 новых ядерных реакторов в лояльной стране Венгрии. Начало строительства запланировано уже на ближайшие недели. Ожидается, что эти ядерные реакторы могут быть готовы к эксплуатации к 2030 году. Стоимость проекта – 12,5 млрд евро и он "в значительной степени финансируется Россией".

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