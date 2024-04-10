Финляндия строит базу НАТО в 140 км от российской границы: что происходит

Штаб сухопутных войск Североатлантического альянса в странах Северной Европы создается в финском Миккеле. Это примерно в 140 км от границы с Россией.

Об этом со ссылкой на источники по внешней политике и политике безопасности во вторник, 9 апреля, сообщает газета IltaLehti. Информацию также подтвердил министр обороны Норвегии Берн Арилд Грамм.

"В Финляндии будет размещен штаб сухопутных войск НАТО. Командующий нашими силами обороны рекомендовал это сделать", – подчеркнул Грамм.

По его словам, пребывание в одном штабе для всех вооруженных сил позволит воспользоваться преимуществами членства всех скандинавских стран в НАТО.

Как пишет газета, в мирное время штаб будет планировать и проводить учебные мероприятия НАТО в регионе. Штаб повышенной готовности будет работать круглосуточно и будет подчиняться штаб-квартире НАТО в Норфолке на восточном побережье США.

IltaLehti отмечает, что "этот вопрос включен в повестку дня саммита НАТО в Вашингтоне в июле". Сейчас в Миккели находится штаб армии Финляндии.

Позиция Норвегии имела решающий эффект.

"Я с нетерпением ожидаю быть под тем же командованием и частью того же регионального плана обороны. Таким образом, скандинавские страны имеют общие средства сдерживания и обороны", - говорит Грамм.

Источники в НАТО сообщают, что около 375 новых офицеров из стран-членов должны быть размещены в Норфолке, чтобы штаб мог управлять операциями сухопутных сил и быть готовым взять на себя контроль над Швецией и Финляндией.

Согласно данным источников, число финских офицеров, которые будут направлены в Норфолк, составляет, по меньшей мере, 25 человек.

"Самое главное, что штаб-квартира в Норфолке уже построена и укомплектована достаточным количеством людей. Все скандинавские страны и другие союзники по НАТО должны убедиться, что Норфолк сможет взять на себя ответственность за скандинавские страны", - подчеркнул Грамм.

Как сообщал OBOZ.UA, после присоединения страны к НАТО большинство финнов говорят, что теперь чувствуют себя гораздо более защищенными.

Напомним: 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом Североатлантического альянса. В штаб-квартире НАТО в Брюсселе (Бельгия) состоялась торжественная церемония, во время которой флаг страны был поднят среди флагов других государств. С тех пор в Альянсе уже 31 член.

В конце мая 2023 года пограничная служба Финляндии показала тестовый участок изоляционной стены на границе с РФ. После завершения пилотного этапа вдоль восточной границы страны будет построено 200 км заграждений.

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