Решетка и колючая проволока: в Финляндии показали тестовый участок стены на границе с Россией. Фото

Пограничная охрана Финляндии показала, как выглядит забор, который построят на финско-российской границе. Это лишь тестовый участок изоляционной стены.

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Об этом сообщает финский телерадиовещатель Yle. После завершения пилотного этапа вдоль восточной границы Финляндии будет построено всего 200 километров заграждений (чтоб смотреть фото, доскролльте новость до конца).

Граница в городке Пелкола в Иматри, расположенная на восточной границе, стала объектом внимания прессы после того, как пограничные службы пригласили представителей СМИ осмотреть тестовый участок нового барьерного ограждения с использованием колючей проволоки.

Этот трехкилометровый забор строится для проверки функциональности и надежности новой системы заграждения. Он имеет высоту около четырех метров и предназначен для обеспечения безопасности и контроля на границе. Планируется, что строительство будет завершено летом 2023 года.

По завершении пилотного этапа, вдоль восточной границы Финляндии планируется построить всего 200 километров заграждений.

В начале мая пограничная охрана юго-восточной Финляндии опубликовала фотографии нового ограждения, что вызвало разнообразные отзывы в социальных сетях. Некоторые пользователи считают, что забор выглядит недостаточно прочным и напоминает ограждение для собачьей площадки.

Поганичники ответили на критику, указав, что на фотографиях изображена недостроенная конструкция, и заявили, что снимок не дает истинного представления обо всех характеристиках заграждения.

Финляндия построит заграждение вдоль части российской границы, чтобы усилить готовность к гибридным угрозам, таким как потенциальная массовая миграция просителей убежища.

Как сообщал OBOZREVATEL, Финляндия планирует усилить военную помощь Украине. Так, президент страны-союзницы 25 мая 2023 года по представлению правительства Финляндии принял решение о новом пакете оборонной помощи для Украины.