Европе нужно 'повзрослеть': генсек НАТО прокомментировал противоречивое заявление Венса и упомянул о безопасности

Главными тезисами вице-президента США Джея Венса в его речи во время Мюнхенской конференции безопасности были "единство США и Европы в их общих ценностях", а также необходимость "повзрослеть Европе" – то есть, тратить больше денег на собственную оборону. По крайней мере, Венса понял генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

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В комментарии для CNN глава Североатлантического Альянса назвал речь Венса "философской". Это, прежде всего, касается первого указанного тезиса вице-президента США, который был об "общих ценностях свободы слова и демократии".

Как сообщал OBOZ.UA, во время Мюнхенской конференции безопасности Венс обвинил европейских лидеров в подавлении свободы слова и отказе сотрудничать с ультраправыми партиями. Реакцию европейских политиков на эти обвинения выразил министр обороны Германии Борис Писториус, назвав речь Венса "неприемлемой".

Но Марк Рютте считает, что в упреках Венса есть смысл.

"Вице-президент сделал философское выступление. Но главное в том, что он подчеркивал единство США и Европы, что мы действительно одна семья. Да, он намекнул на наши общие ценности свободы слова, демократии и т.д., потому что это те ценности, которые нас связывают", – прокомментировал слова Венса генсек НАТО.

Кроме "философии", Венс продемонстрировал "раздражение Соединенных Штатов из-за их более высоких расходов на оборону". Имеется в виду требование США к союзникам увеличить расходы на НАТО.

При этом Марк Рютте сказал, что "понимает раздражение" США – по его словам, "Европа должна повзрослеть и сама позаботиться о собственной ответственности".

Напомним: во время мероприятия вице-президент США почти ничего не сказал о войне в Украине. Однако, по словам Рютте, на эту тему глава НАТО отдельно общался с Венсом и другими, не названными высокопоставленными чиновниками США. Последние выразили Рютте необходимость как можно скорее прекратить войну в Украине.

"Окончательное соглашение по Украине должно быть сильным соглашением. Слабое соглашение будет иметь негативные последствия не только здесь, в Европе и для коллективной безопасности НАТО, но и для Китая, который тогда почувствует смелость делать все, что захочет", – рассказал Рютте.

Кстати, о том, что Соединенные Штаты не привозили на Мюнхенскую конференцию безопасности никакого мирного плана по завершению войны в Украине, и что такого плана вообще еще не существует, уже заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

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