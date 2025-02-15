Привезли ли США в Мюнхен 'мирный план' для Украины: Ермак раскрыл детали

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Соединенные Штаты Америки не привозили на Мюнхенскую конференцию безопасности никакого мирного плана по завершению войны в Украине. Такого плана вообще не существует.

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Об этом Ермак сказал в эфире телемарафона вечером в пятницу, 14 февраля. Он подчеркнул, что было бы странно, если бы существовал какой-то план, потому что не может существовать план, который не согласован с Украиной.

"Начался конкретный процесс консультаций, разговоров, работы команд на самом высоком уровне. Я думаю, что мы сейчас будем работать в ежедневном режиме для того, чтобы план появился", – сказал Ермак.

Он подтвердил, что состоялась хорошая встреча с вице-президентом США Джей Ди Венсом, госсекретарем США Марком Рубио и спецпредставителем по Украине и РФ Китом Келлогом.

"И это не просто формальность. Был очень предметный разговор. Главное, что США заинтересованы в том, чтобы действительно прекратить войну, чтобы это окончание войны произошло и наступило не просто временное перемирие, а стабильный мир. Они ясно понимают, что Украине нужны гарантии безопасности", – сказал Ермак.

В то же время, он также подчеркнул, что важно, чтобы Штаты были на стороне Украины, а не между Москвой и Киевом.

"Мы уже это проходили, был Нормандский формат, который стал безрезультатным. Нам важно, чтобы Америка, как наш крупнейший стратегический партнер, была на нашей стороне. Также, чтобы план был разработан совместно с США и европейскими партнерами и в первую очередь предусматривал сильные и эффективные гарантии безопасности для Украины", – подытожил Ермак.

Он также отметил, что президент Владимир Зеленский готов встретиться с российским диктатором Путиным, но только когда наступит тот момент, когда Украина будет готова к таким переговорам.

Он уточнил, что под "готовностью" речь идет о сильной позиции и гарантиях безопасности. Однако пока этот момент еще не наступил.

"Готовность абсолютно понятна, когда Украина будет иметь сильную позицию, согласованную с США и Европой. Когда будет понимать, какие гарантии безопасности мы будем иметь. Такой момент еще не наступил", – добавил глава ОП.

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что Путин готовится к войне с НАТО, а Украине нужны гарантии безопасности. В то же время у США пока не готов план по окончании войны.

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