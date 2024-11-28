Европарламент принял резолюцию об усилении поддержки Украины и выразил 'серьезную обеспокоенность' в связи с сотрудничеством РФ и КНДР

В четверг на пленарном заседании в Страсбурге Европейский парламент принял резолюцию, подчеркивающую непоколебимую поддержку Украины со стороны ЕС в противостоянии агрессии России, а также осудил усиление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей. Документ призывает РФ прекратить какие-либо формы военного и технологического сотрудничества с КНДР.

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Об этом сообщает Укринформ. По итогам голосования "за" проголосовали 390 депутатов, 52 воздержались, а 135 высказались "против".

В резолюции выражается серьезная озабоченность из-за заключенного между Россией и Северной Кореей Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а также о возможной передаче военных и ядерных технологий. В документе содержится призыв к России немедленно прекратить все формы военного и технологического сотрудничества с КНДР, соблюдать обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия и выполнять положения многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.

"Европейский парламент предупреждает об очень серьезных рисках, к которым приведет расширение российской агрессивной войны против Украины, и призывает КНДР немедленно вывести свои войска и прекратить оказание военной поддержки России в рамках ее агрессивной войны против Украины", – отмечается в тексте.

В резолюции осуждаются все государства, оказывающие всякую помощь России. В то же время, документ подтверждает непоколебимую солидарность стран ЕС с народом Украины, а также поддержку ее независимости, суверенитета и территориальной целостности.

Европарламент также:

приветствует решение нескольких государств-членов снять ограничения на использование Украиной западных систем вооружений большой дальности для ударов по военным целям на территории России;

на использование Украиной западных систем вооружений большой дальности для ударов по военным целям на территории России; повторно призывает все государства-члены отменить собственные ограничения на использование переданного Украине оружия для поражения военных объектов в России;

призывает ЕС и государства-члены активно сотрудничать с новой администрацией в Вашингтоне, чтобы укрепить взаимовыгодное трансатлантическое партнерство, подчеркивая совместный стратегический интерес в поддержке Украины;

чтобы укрепить взаимовыгодное трансатлантическое партнерство, подчеркивая совместный стратегический интерес в поддержке Украины; ожидает, что новая администрация Трампа продолжит поддерживать Украину и будет оставаться непоколебимой в преданности НАТО, а тем временем призывает ЕС и государства-члены перейти от деклараций к практическим действиям;

призывает ЕС и его государства-члены продолжать усиливать военную поддержку Украины, в частности, путем предоставления самолетов, ракет дальнего радиуса действия;

в частности, путем предоставления самолетов, ракет дальнего радиуса действия; приветствует продолжение поддержки ВСУ через Миссию ЕС по военной помощи Украине и призывает государства-члены расширять тренировочные операции;

призывает государства-члены оказывать давление на Венгрию с целью прекращения ее блокады Европейского фонда мира, в частности, вновь созданного Фонда помощи Украине;

с целью прекращения ее блокады Европейского фонда мира, в частности, вновь созданного Фонда помощи Украине; подчеркивает значительное влияние Китая на КНДР и Россию и призывает Пекин способствовать уменьшению напряженности и предотвращению дальнейшей эскалации;

и призывает Пекин способствовать уменьшению напряженности и предотвращению дальнейшей эскалации; обращается в ЕС, ООН и государства-члены с призывом поддерживать и расширять санкции против Ирана, КНДР, России и Беларуси;

повторно призывает к полному эмбарго на импорт в ЕС российского ископаемого топлива и сжиженного природного газа, а также снижению предельных цен на российские нефтепродукты в координации с партнерами по G7.

Как сообщал OBOZ.UA, Европа должна быть готова к "наиболее экстремальному военному развитию", то есть к любой военной агрессии. Укрепление обороны должно быть одним из важнейших приоритетов на следующие пять лет. Такое мнение высказал литовский депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс.

По его словам, Европа предстает перед большим кризисом геополитической безопасности, вызванным агрессивным поведением России и ее захватнической войной против Украины и должна быть готова защитить себя.

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