'Должны готовиться к военной агрессии': евродепутат призвал оценить имеющиеся в ЕС ресурсы для обороны

Европа должна быть готова к "наиболее экстремальному военному развитию", то есть к любой военной агрессии. Укрепление обороны должно быть одним из важнейших приоритетов ЕС на следующие пять лет.

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Об этом заявил литовский депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс, кандидат в еврокомиссары по обороне и космосу в новом составе Еврокомиссии. В интервью "Укринформу" он сказал, что полномасштабное нападение Российской Федерации на Украину – это "сигнал к ​​пробуждению" для всей Европы.

"Мы – наша группа, другие политические группы в Европарламенте, Европейская комиссия – мы все имеем четкое понимание, что Европа предстает перед большим кризисом геополитической безопасности, вызванным агрессивным поведением России и ее захватнической войной против Украины. Мы должны на это реагировать. С начала войны Европейский Союз сделал большие шаги вперед, он проснулся и стал оказывать Украине военную помощь. Европа должна быть готова, чтобы защитить себя", – уверен литовский политик.

Журналисты спросили, считает ли он войну неизбежной угрозой в будущем. Кубилюс ответил: если его назначение состоится, то главной задачей будет как раз консолидация усилий стран-членов ЕС, чтобы предотвратить такую угрозу.

Кубилюс напомнил, что Москва направляет экономику РФ на военные рельсы, и это обстоятельство требует консолидации усилий и политической инициативы европейского сообщества.

"Моя должностная инструкция (как будущего еврокомиссара. – Ред.) начинается со слов: Европа должна быть готова к наиболее экстремальному военному развитию. Это означает, что Европа должна быть готова к любой военной агрессии. Это требует от нас очень четко оценить, какие ресурсы мы имеем сейчас в Европейском Союзе, чтобы защитить себя, и что нам еще предстоит сделать", – объяснил кандидат.

Недавно об этом высказывалась и президент ЕК Урсула фон дер Ляйен. На конференции GLOBSEC в Праге (Чехия) она подчеркнула, что Евросоюзу нужно основательно пересмотреть оборонную политику и оборонную готовность.

"Когда началась эта война, для Европы и для Европейского Союза это (ответ на нее. – Ред.) не было простой задачей. Была проблема, например, в исполнении обязательства доставить в Украину один миллион артиллерийских снарядов. Мы сделали определенные шаги, увеличили оборонное производство, но нам нужно делать больше, поскольку подобные проблемы существуют и в других секторах оборонной промышленности. Именно поэтому моя ответственность и мой портфель будут в значительной степени связаны с решением этих проблем", – заверил Кубилюс.

Как ранее писал OBOZ.UA, Финляндия и Эстония должны наращивать свою морскую оборону и разработать план закрытия Финского залива для кораблей Российской Федерации, если это потребуется для обеспечения безопасности. Командующий эстонскими Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило заявил, что "в военном отношении это можно сделать, мы готовы это сделать и мы движемся в этом направлении".

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