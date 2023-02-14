Европарламент будет голосовать за перевод Саакашвили на лечение в европейскую клинику

Во вторник, 15 января депутаты Европейского парламента будут рассматривать резолюцию о переводе Михеила Саакашвили, бывшего президента Грузии, на лечение в европейскую клинику. Состояние политика, как говорят правозащитники, в тюрьме ухудшается, он находится в критическом состоянии.

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Как пишет издание "Грузия Online" дебаты по вопросу Саакашвили, который, к слову имеет украинское гражданство, в ЕП уже состоялись. Резолюцию о его переводе за границу подготовили пять политических сил.

Речь идет про "Группу европейских консерваторов и реформаторов", "Европейскую народную партию", "Renew Group", "Социал-демократов", "Зеленые/Европейский свободный альянс".

Окончательный текст документа станет известен на голосовании 15 февраля. Как пишет издание, в нем говорится, что "только реальная реформа правосудия даст Грузии возможность преодолеть поляризацию в политике, СМИ, бизнесе и общественности". Кроме того, такие изменения будут способствовать выполнению главных рекомендаций Европейского союза, чтобы получить статус кандидата в ЕС.

Отметим, что о состоянии бывшего президента Грузии недавно высказывался украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он убежден, что политик подвергается пыткам, а его организм уже давно пересек границу истощения.

К представителям власти государства об освобождении Саакашвили обращался и президент Украины Владимир Зеленский. Он сказал, что шокирован от того, как Тбилиси позволяет такое отношение к одному из главных системных оппозиционеров режиму России во время, когда российский диктатор Владимир Путин ведет войну против Украины.

Как ранее сообщал адвокат Саакашвили Шалва Хачапуридзе, у политика диагностировали деменцию и туберкулез. По его словам, у экс-президента Грузии также подозревают еще примерно 34 заболевания.

В то же время министр юстиции страны Рати Брегадзе обвинил Хачапуридзе в спекуляции. Он подчеркнул, что для Саакашвили созданы все условия, чтобы его здоровье было защищено.

Михеил Саакашвили вернулся в Грузию в октябре 2021 года – почти за полгода до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. На родине экс-президента сразу же арестовали.

Еще в 2014-м политика объявляли в розыск на родине из-за выдвинутых обвинений по нескольким уголовным делам. Среди них, в частности:

организации избиения депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили;

растрата бюджетных средств;

злоупотребление властью.

По двум производствам Саакашвили осужден заочно – ему грозит от шести лет тюрьмы. Еще по ряду дел приговор пока не вынесен.

Кроме того, 1 октября прокуратура объявила: против политика начато еще одно дело, по которому ему грозит до пяти лет за решеткой. Речь идет о незаконном пересечении границы.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил Украину в попытках открыть в его стране "второй фронт". Именно для этого, по словам политика, государство отправило в Грузию Саакашвили.

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