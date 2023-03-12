Европа переживает самую кровавую войну, но есть риск еще худшего конфликта – Еconomist

Сегодня Европа переживает самую кровавую трансграничную войну с 1945 года. Однако существует риск еще худшего вооруженного конфликта, который может возникнуть между Китаем и США из-за острова Тайвань.

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Об этом говорится в материале The Economist. Там отметили, что напряжение между странами высоко, поскольку американские силы возвращаются к новой доктрине, так называемой "распределенной летальности", целью которой является притупление китайских ракетных атак.

Журналисты утверждают, что пока нет понимания, как может начаться вторжение на Тайвань. Китай может использовать тактику "серой зоны", чтобы заблокировать остров, или может нанести превентивные ракетные удары по американским базам на Гуаме и в Японии, расчистив путь для десантного нападения.

В то же время утверждается, что вряд ли там стоит ждать окопов и нападений, как в Украине – военные будут применять гиперзвуковые ракеты и противоспутниковое оружие, что повлечет за собой бесчисленные разрушения и спровоцирует непредсказуемое возмездие. Кроме того, разрушительными были бы и экономические последствия, поскольку Тайвань является основным в мире поставщиком передовых полупроводников.

В последнее время напряженность между Китаем и США значительно выросла. Лидер КНР Си Цзиньпин приказал Народно-освободительной армии Китая быть готовой ко вторжению до 2027 года. Со своей стороны президент Джо Байден заявил, что Америка защитит Тайвань в случае нападения.

Журналисты издания констатировали, что США и сегодняшний китайский режим никогда не придут к согласию по Тайваню. Но они разделяют общий интерес избегания Третьей мировой войны. В материале отметили: во избежание вооруженного конфликта США должны откалибровать свою позицию: заверить лидера Китая, что его красные линии остаются нетронутыми, а также избегать провоцирующих Китай.

Напомним: китайский лидер Си Цзиньпин выступил с резкой критикой США, обвинив Белый дом в организации "кампании по подавлению Китая". Обычно он воздерживался от прямой критики США в публичных выступлениях, несмотря на то, что его десятилетнее руководство демонстрировало пессимистический взгляд на двусторонние отношения.

Теперь, непосредственно обвиняя США в стремлении к сдерживанию, Си, похоже, "нападает" на Вашингтон в то время, когда двусторонняя напряженность продолжает кипеть из-за торговли, технологий, геополитического влияния и противоречивых взглядов на войну, развязанную Россией в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Китай, заявлявший о поддержке территориальной целостности Украины, и даже предложивший свой "мирный план", на протяжении прошлого года сохранял торговые отношения с подсанкционными оборонными компаниями России. Предприятия торговали между собой, в частности, запчастями к вертолетам и деталями реактивных двигателей;

– в Белом доме считают, что Китай все еще рассматривает возможность предоставления военной помощи России. Пока опасность такого эскалационного шага Поднебесной сохраняется.

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