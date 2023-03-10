Китай призывает к прекращению войны в Украине, но сохраняет тесные связи с РФ в оборонной сфере – CNN

Китай, который декларировал, что поддерживает территориальную целостность Украины, и даже предложил свой "мирный план", в течение прошлого года сохранял торговые отношения с оборонными компаниями России, находящимися под санкциями. Предприятия торговали между собой, в том числе запчастями к вертолетам и деталями реактивных двигателей.

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Об этом сообщила CNN со ссылкой на таможенные записи. "Ключевые компании в крупных военно-промышленных комплексах обеих стран продолжают свои многолетние отношения, несмотря на ужас, который Москва развязала в Европе", – написали журналисты.

Записи доказывают, что (по крайней мере до середины ноября-2022) компания Poly Technologies – китайский оборонный подрядчик – отправила в РФ не менее дюжины партий товаров. Среди них были запчасти для вертолетов и радиооборудование "воздух – земля". Получателем был Улан-Удэнский авиационный завод. В прошлом году он также отправлял в КНР детали и несколько вертолетов.

Большинство деталей, отправленных Poly Technology в Российскую Федерацию, были промаркированы как запчасти к Ми-171Э (вертолет для транспортных и поисково-спасательных операций). Три поставки предназначались для Ми-171Ш (военно-транспортный вертолет, который может быть оснащен вооружением).

"Нет никаких доказательств того, что какой-либо из обмениваемых товаров напрямую подпитывает российскую войну", – отметили в CNN.

Эксперты говорят, что эти детали являются базовым оборудованием и могут быть частью существующих контрактов и "стандартных деловых отношений между компаниями". Однако такая торговля доказывает, что Москва и Пекин продолжают сотрудничество.

Poly Technologies, как основная дочерняя компания China Poly Group (ведущее государственное предприятие КНР), подверглась санкциям США в 2013 году за поставки для Ирана, Северной Кореи и Сирии, а также в январе 2022 года – за предполагаемое распространение ракет.

В таможенных данных фигурируют еще две ключевые компании — китайский AVIC International Holding, контролируемый государственной корпорацией авиационной промышленности Китая, и российская Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в состав "Ростеха".

Их торговля включала детали реактивных двигателей российской разработки, многие из которых имели маркировку двигателя, используемого в китайских истребителях.

Поставки из AVIC International, осуществленные до июля прошлого года, в документах проходили как договорные обязательства по гарантии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 24 февраля в Китае обнародовали свой "мирный план" касательно войны РФ в Украине. В нем содержится 12 пунктов.

– Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике эту инициативу. Глава немецкого правительства подчеркнул, что некоторые предложения Пекина выглядят как достаточно размытые и нет четкой линии ухода оккупационных войск.

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