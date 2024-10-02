Европа должна быть готова к военному столкновению с Россией: в Европарламенте не исключают большой войны через 6-8 лет

В настоящее время геополитической турбулентности Европа должна нарастить собственные оборонительные способности и быть готовой к военному противостоянию с Россией уже через 6-8 последующих лет. Такой вывод содержится в стратегическом документе "Обороняющая Европа выступает за настоящий мир и строит настоящий Европейский оборонный союз", который 2 октября единогласно приняла политическая группа Европейской народной партии (ЭРР) в Европейском парламенте.

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Об этом сообщили на сайте этой европейской политической силы. Отмечается, что Европа должна быть способна защищать себя, чтобы защитить и поддержать мир на континенте.

Такая цель может быть достигнута только путем создания подлинного Европейского оборонного союза, говорится в сообщении группы EPP.

Вице-президент политической группы ЭРР Анджей Галицкий, принимавший непосредственное участие в подготовке документа, отметил необходимость укреплять европейскую оборону.

"Есть понятно без лишних слов, что для Европейской народной партии оборона является приоритетом. Через этот стратегический документ мы доносим, каким образом следует укреплять европейскую оборону", – заявил он.

Еще один из авторов документа евродепутат Андрюс Кубилюс, бывший премьер-министр Литвы, кандидатура которого сейчас предложена на должность еврокомиссара по вопросам обороны и космоса в новом составе Европейской Комиссии, подчеркнул, что Европа должна быть готова к военному столкновению с Россией в период от шести до восьми лет.

"Хочешь мира – готовься к войне, – именно так звучит латинская пословица. Во времена растущей глобальной опасности, способность ЕС защитить себя приобретает критическое значение. Мы должны быть готовы встретить Россию военным путем в период от шести до восьми лет. Этого невозможно будет сделать без конкретных действий и политической воли", – подчеркнул Андрюс Кубилюс.

Он отметил, что Евросоюз должен дополнить оборонные возможности НАТО и вместе со своими странами-членами нарастить оборонное производство, пополнить военные арсеналы и продолжить помогать Украине для достижения победы в войне против российской агрессии.

"Те, кто бросают нам вызов, внимательно наблюдают, будем ли мы преуспевать в этом, или же мы провалимся в таких усилиях", - добавил Кубилюс.

Подготовленный группой ЭРР стратегический документ подчеркивает необходимость создания действительно единого европейского рынка в оборонной сфере, призывает мыслить на перспективу и вкладывать инвестиции в развитие будущих оборонных технологий. Это подразумевает более тесное оборонное сотрудничество и координацию между странами-членами ЕС, интеграцию их оборонных возможностей, а также введение "разумных" регуляторных правил на уровне ЕС, способствующих росту оборонного промышленного производства.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне призвали НАТО как можно скорее модернизировать свою оборонно-промышленную базу и адаптировать ее к современным условиям. Утвержденный в странах альянса показатель расходов на оборону в объеме 2% ВВП является минимальным, а не предельным, и действительно странам-членам нужно тратить, чтобы полностью удовлетворять оборонные потребности.

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