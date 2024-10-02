'Россия учится и адаптируется к военным условиям': В Пентагоне призвали НАТО как можно скорее модернизироваться

Россия учится и адаптируется к военным условиям и тем вызовам, с которыми столкнулась на поле боя. Поэтому НАТО должна быстро модернизировать свою оборонно-промышленную базу.

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Об этом заявила помощница министра обороны США по международной безопасности Селеста Волландер во время дискуссии на Варшавском форуме безопасности, посвященном вопросам обороны в Центральной и Восточной Европе. Ее цитирует "Укринформ".

"Мы видим, как Россия учится и адаптируется, воюя против Украины... Российские вооруженные силы действительно способны адаптироваться к вызовам, с которыми столкнулась Россия, воюя с невероятно мотивированными, боеспособными и современными украинскими Вооруженными силами", – сказала Волландер.

Она подчеркнула, что, несмотря на санкции, российская экономика не развалилась, а оборонная промышленность РФ необходимую производит необходимую продукцию. Как отметила помощница Остина, "может и не на советском уровне", но на достаточном для поддержания и восстановления военных возможностей страны-агрессора.

Селеста Волландер подчеркнула, что в связи с этим союзники должны "серьезно отнестись к расширению и модернизации своей оборонно-промышленной базы, чтобы не просто производить больше, но и в более сжатые сроки". Страны НАТО должны иметь возможность пополнять запасы и адаптировать оборонную промышленность к современным условиям, отметила помощница руководителя Пентагона.

По убеждению Волландер, принятый в странах альянса показатель расходов на оборону в объеме 2% ВВП минимальный, а не предельный.

"На самом деле нам нужно тратить более 2%, чтобы полностью удовлетворять наши оборонные нужды", – отметила Волландер.

Усиление оборонно-промышленной базы "является реальной следующей задачей, к решению которой НАТО должно быть готово", отметила помощница Остина.

Как сообщал OBOZ.UA, новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что инвестиции в помощь Украине значительно меньше, чем если бы странам альянса пришлось напрямую воевать с Россией. Он подчеркнул, что независимая и демократическая Украина очень важна для мира и стабильности в Европе.

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