'Европа должна быть больше обеспокоена ситуацией, чем мы': в Турции сделали новое заявление о войне в Украине

Турция считает, что Европа должна больше быть обеспокоена войной в Украине, чем она, которая ищет пути для переговоров между Киевом и Кремлем. На этом фоне там надеются, что 2025 год станет мирным для украинцев.

Такое мнение высказал турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан, передают CNN Turk и Turkrus. Политик подчеркнул, что его страна не видит оснований для решения "проблемы" в этом году.

"Этот год сложен, надеемся на мир в 2025 году", – заявил он, правда, не уточняя, каким Анкара видит это мирное урегулирование войны.

По его словам, Турция – одна из стран, призывающих к миру в этом направлении как на платформе НАТО, так и на европейской.

"Эта война должна прекратиться сейчас. Наш президент призывает к миру, используя все свои лидерские качества", – высказался Фидан, имея в виду то, как Раджеп Тайип Эрдоган уговаривает Украину сесть за стол переговоров с агрессором РФ.

Глава МИД Турции говорит, что иначе война России против Украины превратилась в войну в истощение, и обе стороны несут потери. Такие же опасения он озвучил и по поводу войны между Израилем и ХАМАС.

"Нас беспокоит такая ситуация. Существует риск распространения войны на весь регион. Распространение сначала начинается с разговоров, а затем переходит в действия. Европа должна быть больше озабочена ситуацией в Украине, чем мы", – добавил Фидан.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган подверг критике саммит украинской "формулы мира", запланированный в Швейцарии, поскольку на него не пригласили представителей России. Он призвал избегать каких-либо шагов, которые могут усилить войну.

На днях Эрдоган поздравил диктатора Путина с "победой" на так называемых выборах президента в РФ. Он в очередной предложил услуги посредника в возможных переговорах с Украиной относительно окончания войны.

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