Еврокомиссия согласовала начало переговоров о вступлении в ЕС Боснии и Герцеговины: что происходит

Во вторник, 12 марта, Европейская комиссия рекомендовала начать переговоры с Боснией и Герцеговиной о вступлении в Европейский Союз. В ЕК отметили прогресс, которого достигла эта балканская страна с момента получения статуса кандидата на членство в ЕС в декабре 2022-го.

Об этом сообщили на сайте Еврокомиссии. Там отметили, что преданность политического руководства стратегическим целям европейской интеграции и важные реформы принесли положительные результаты.

В частности, в Боснии и Герцеговине за это время были приняты законы о предотвращении конфликта интересов и о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, усовершенствована система судопроизводства и прокуратуры, улучшена борьба с организованной преступностью и утвержден мандат на переговоры по соглашению с Frontex.

В ЕК пришли к выводу, что Босния и Герцеговина достигла и поддерживает полное соответствие Совместной внешней политике и политике безопасности ЕС, что является "значительным положительным шагом и решающим аспектом во времена геополитических потрясений". Комиссия считает, что государство достигло необходимого уровня соответствия критериям членства.

"С тех пор, как мы предоставили ей статус кандидата, Босния и Герцеговина сделала шаги вперед, и они поражают. Только за год достигнут больший прогресс, чем за целое десятилетие", – сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В то же время она добавила, что для присоединения к Евросоюзу нужен больший прогресс, однако страна демонстрирует, что она может выполнить свои критерии для членства, чтобы реализовать стремление своих граждан быть частью европейской семьи.

Страна официально подала заявку на членство в ЕС 15 февраля 2016, а в декабре 2022-го Босния и Герцеговина стала страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейская комиссия утвердила переговорную рамку по вступлению Украины в Евросоюз. Теперь это предложение должен рассмотреть Совет ЕС.

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