Еврокомиссия продлит использование COVID-сертификатов до средины 2023 года – El Pais

Европейская комиссия хочет продлить применение цифрового COVID-сертификата (green pass) по крайней мере до лета 2023 года. Такой шаг облегчит путешествия между странами ЕС.

Об этом сообщает El Pais. Отмечается, что Брюссель планирует в ближайшие дни утвердить законодательный проект о расширении использования документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом или прошел полный курс вакцинации.

В настоящее время он действителен до 30 июня 2022 года, а предложение, представленное Брюсселем продлит его на год – до 30 июня 2023 года.

Издание отмечает, что для продления применения этого документа вместе с предложением Европейской комиссии должен быть представлен отчет, обосновывающий и аргументирующий необходимость сохранения сертификата. Он должен быть подготовлен до 31 марта следующего года.

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Напомним: Евросоюз решил поменять подход к "коронавирусным" ограничениям на путешествия в свои страны. Уже с 1 февраля 2022 года при пересечении границ будет учитываться в первую очередь индивидуальный санитарный статус туриста, а не регион его проживания. В пресс-службе пояснили, что для получения разрешения на въезд будут прежде всего учитываться: статус вакцинации, тестирования или выздоровления от COVID-19. У путешественников обязательно должно быть документальное подтверждение своего статуса – действительный цифровой COVID-сертификат ЕС.

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