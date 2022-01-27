В Италии упростили ряд карантинных ограничений для туристов из стран ЕС

Власти Италии с 1 февраля ослабили ограничения для туристов из стран Евросоюза. Для въезда им понадобиться лишь Green Pass – документ о вакцинации или выздоровлении от коронавируса.

Об этом пишет La Repubblica. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения Роберто Сперанца.

С декабря в стране действовало требование о тестировании для въезда.

Также правительство расширило список неевропейских стран, куда можно выезжать: Куба, Сингапур, Турция, Таиланд, Оман и Французская Полинезия.

Отметим, что за последние сутки в Италии было зафиксировано 167 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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Всего с начала пандемии в стране заболели 10,3 миллиона человек (при населении в 60 млн), из которых выздоровели 7,5 млн граждан и 144 тысячи скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, Таиланд снова изменил правила въезда в страну. Вакцинированных путешественников освободили от карантина.