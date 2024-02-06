'Этот расчет не сработает': Шольц призвал США совместно с Европой послать сигнал Путину

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц убежден, что президент России Владимир Путин должен получить от Европы и США четкий сигнал: его расчет на то, что РФ удастся дождаться, пока Запад оставит Украину один на один с агрессором, не сработает. Глава немецкого правительства также выразил надежду, что американский Конгресс наконец-то утвердит новую помощь для Украины, а европейские страны нарастят поддержку украинской армии.

Об этом Шольц сказал в ходе брифинга после встречи со своим французским коллегой, премьер-министром Габриэлем Атталем, пишет DW. Заявление прозвучало накануне визита немецкого политика в Вашингтон, который запланирован на 8 февраля.

Шольц в очередной раз призвал западных партнеров не уменьшать объемы помощи Украине, уже почти два года противостоящей российской агрессии.

"Я решительно выступаю за то, чтобы США и все государства – члены ЕС внесли настолько большой вклад, чтобы не оправдался расчет президента РФ на то, что этот вопрос утрясется сам собой", – отметил канцлер ФРГ.

Политик добавил: Путин надеется на то, что Запад в конце концов устанет от войны и поддержки Украины. России же остается дождаться, пока эта усталость развяжет ей руки. Однако, уверен Шольц, США и страны Европы смогут продолжить помощь Украине и пошлют российскому диктатору четкий сигнал: его надежды не осуществятся.

"Такое послание должно быть четко направлено ему как со стороны США, так и со стороны Европы: этот расчет не срабатывает. Мы будем поддерживать Украину", – отметил канцлер Германии.

Напомним, 5 февраля стало известно, что Сенат США представил компромиссный вариант соглашения с помощью Украины. На голосование его могут вынести 7 февраля.

Между тем экс-президент США Дональд Трамп призвал не голосовать за компромиссное соглашение с деньгами для Украины, а спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон заявил, что на этой неделе Конгресс проголосует за помощь Израилю отдельно.

Президент США Джо Байден в ответ пригрозил наложить вето на законопроект о помощи Израилю, если в нем не будет Украины.