Оккупанты готовят провокации в Одессе накануне 2 мая: появились детали

Российские оккупанты готовят провокации в Одессе накануне 2 мая. Они планируют распространить газеты о том, что жители оккупированного Приднестровья якобы просят диктатора РФ Владимира Путина защитить их от ВСУ.

Об этом сказано в сводке оперативного командования "Юг" в Facebook. "В преддверии 2 мая продолжается кампания по расшатыванию Одессы, пограничных регионов и попыткам подстрекательства пророссийских сил", – написано в сообщении.

Диверсанты готовят газету "Приднестровье" от 2 мая, в которой жители оккупированных территорий Молдовы будут просить Путина "защитить от нападения украинских Вооруженных сил. "Оглашением этой провокации действия вражеских сил дискредитированы", – отмечается в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, комендантский час в Одессе введут с 22:00 1 мая до 05:00 3 мая. В этот период запрещено находиться на улицах и других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.