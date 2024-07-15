'Это тревожный сигнал для всего мира': Бессмертный призвал воспринимать покушение на Трампа более глобально

Покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа является тревожным сигналом не только для Соединенных Штатов, но и для Европы и всего мира. Если подобные вещи будут происходить снова, можно будет окончательно говорить, что мировой порядок, который держался на правилах, традициях, неписаных нормах и морали, рухнул.

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В таком случае нужно либо кардинально браться за его ремонт, либо же, если не произойдет формирование коалиции свободы и демократии, человечество ждут взрывы региональных и местных войн, а затем глобальные войны. Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал дипломат, эксперт по международной политике Роман Бессмертный.

Он подчеркнул, что нельзя сводить этот инцидент только к личностям стрелка Крукса и собственно Трампа, так как следует помнить, что политик в этот момент стоял на сцене перед десятками людей. Так что нападавший стрелял именно в толпу, вероятно, понимая, что он может унести жизнь не только кандидата в президенты. В конце концов, так и произошло – погиб пожарный Кори Комператор, еще два человека были тяжело ранены.

По словам эксперта, эти выстрелы, прозвучавшие в Пенсильвании, являются приговором сразу нескольким вещам. Прежде всего, речь идет о государственной безопасности – это значит, что государство не смогло выполнить свои функции.

Второе – это психологическое состояние общества. Для того, чтобы общество и определенные индивидуумы были доведены до состояния, когда они достают ружье и начинают стрелять, должна возникнуть определенная психологическая ситуация.

Бессмертный отметил, что это покушение на Трампа – это сухое заключение происходящего в США. И мир уже не в первый раз становится свидетелем очередной поляризации американского общества. Одна часть населения настаивает на праворадикальных, изоляционистских позициях, а другие наоборот считают, что Америка – это часть коалиции свободы и демократии.

"Этот экватор, если он вызывает стрельбу – это очень опасная вещь. Я могу сказать со своей точки зрения, что на самом деле это не просто выстрел в кандидата. Это война стучится в двери американцев. Потому что на самом деле тема изоляционизма и тема общечеловеческих ценностей Америки как части демократического мира, мира свободы, она является на сегодняшний день содержанием, темой, идеологией нарастания конфликта в мире и поляризации сил.С юда же вписывается в том числе российско-украинская, ирано-израильская война", – говорит дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, стрельбу в городе Батлер в американском штате Пенсильвания, во время которой кандидат в президенты Дональд Трамп едва не погиб, расследуют как возможный внутренний теракт и покушение. Нет никаких доказательств, что стрелок – 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс – участвовал в более масштабном сговоре или имел связи с террористическими организациями.

Мы также подробно рассказали о том, что на самом деле произошло в Пенсильвании и какие последствия выстрелы снайпера будут иметь для Америки и Украины.

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