Покушение на Трампа: что случилось и какие последствия выстрелы снайпера будут иметь для Америки и Украины

В воскресенье, 14 июля, во время предвыборного митинга в Пенсильвании снайпер пытался застрелить Дональда Трампа. Экс-глава Белого дома и кандидат в президенты-2024 выжил, получив ранение в ухо. Со времен Рональда Рейгана, в которого в 1981 году стрелял Джон Хинкли-младший, в США не было таких покушений на президента или кандидата в президенты.

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Что ж, политик, призывавший к насилию против оппонентов, сам стал жертвой атаки. Такая жесткая конфронтация началась практически с момента появления Дональда Трампа в большой политике во время предвыборной кампании в 2016 году. Именно "бешеный Дональд" внес в американскую политическую жизнь этот элемент эскалации, который почти превратил сегодняшние США в два враждующих лагеря.

Вот как описывает первые минуты после выстрелов корреспондент BBC, который был на митинге Трампа: "Один человек подошел ко мне и просто сказал: "Они стреляли первыми. Это [нецензурное] война". Другой просто крикнул: "Гражданская война!", проходя позади меня. Через несколько минут на грузовике появился огромный электронный билборд – лицо Дональда Трампа в обрамлении мишени, надпись гласила: "Демократы покушались на президента Трампа". От этой надписи у меня по спине пробежал мороз от возможных последствий этого поступка".

Конечно, главный вопрос – как и почему нападающий смог беспрепятственно залечь на крыше рядом с местом проведения митинга – пока остается открытым. Что уж точно известно, так это то, что Дональд Трамп ближе к победе на выборах.

Снимок после выстрела, который точно станет плакатным – окровавленный Трамп в окружении агентов секретной службы, но с поднятой вверх рукой, – картинка, которую Демократической партии не перебить.

О покушении на Дональда Трампа и его последствиях для США и Украины – в материале OBOZ.UA.

Идеальная история

Если отбросить эмоциональную окраску этой истории, то организовавший это покушение сделал большой подарок команде Трампа, который теперь олицетворяет несокрушимость и смелость, борьбу за свободную Америку от "мирового правительства". "Могучего Трампа" не может остановить пуля, тогда как "полумертвый Байден" не может даже провести полноценно дебаты.

Картинка с покушением – просто идеальная история для мобилизации поклонников, привлечение новых бюджетов и мощный инфоповод для раскрутки медийной кампании. Изображение Трампа с поднятым над головой кулаком и окровавленным правым ухом, в окружении агентов секретной службы и с развевающимся на заднем плане американским флагом, заполонили социальные сети и телевидение. Это покушение будут обсуждать ближайшие недели по всему миру – Трамп теперь главная жертва и герой, и с этим трудно что-то сделать.

"Президент Трамп пережил это нападение – он только что выиграл выборы", – сказал член Палаты представителей, республиканец от штата Висконсин Деррик Ван Орден. Хотя и не все республиканцы разделяют такую уверенность, однако многие прогнозируют, что покушение укрепит его поддержку.

До покушения последние опросы показывали, что Байден иногда догонял Трампа и достаточно мощно вытеснил своего оппонента из информационной повестки по вопросу обсуждения собственной дееспособности. После покушения, скорее всего, шансы Трампа на победу в президентских выборах значительно возрастут.

Главный негативный результат нынешнего покушения – уровень озлобления и ненависти в американском обществе теперь вырастет. В том числе и для самого Дональда Трампа. Это, конечно, неправильный морально-эмоциональный капитал для лидера глобальной сверхдержавы, ведь он может привести к непредсказуемым последствиям.

Безумный одиночка?

По состоянию на 15 июля сотрудники правоохранительных органов США не нашли никаких доказательств, указывающих на то, что стрелявший в Дональда Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс был частью какого-то большого заговора. Он действовал в одиночку, заявили в ФБР.

Высокопоставленный американский чиновник заявил телеканалу ABC News, что нет никаких "первоначальных признаков" того, что подозреваемый в покушении имел какие-либо связи с внутренними или иностранными террористическими организациями или действовал от имени иностранного государства. То есть мы имеем дело с одиночкой, который решил несколько изменить ход истории. Возможно, по чьей-то подсказке, но пока это достоверно не известно.

К слову, молодой человек, устроивший покушение, сам был официально зарегистрирован как сторонник Республиканской партии. При этом три года назад он пожертвовал деньги, правда, всего 15 долларов, организации ActBlue, поддерживающей Демократическую партию.

Почему покушение – не инсценировка Трампа

Трамп сам себя подстрелил? Приблизительно такой тезис сейчас так или иначе будет обсуждаться в медиа, особенно тех, которые его не воспринимают. Да, с одной стороны очевидно, что именно Трамп выиграет в этой ситуации, ведь покушение переломит настроения в колеблющихся штатах, сделает его героем в глазах ядерного электората. И все это при легком ранении, безопасном для жизни, от непонятного стрелка, которого сразу убили.

Но при этом нужно четко понимать простой факт: сложно организовать инсценировку такого масштаба, когда ты не контролируешь спецслужбы своей страны. Понятно ведь, что теперь ФБР, Секретная служба и другие спецслужбы США, подконтрольные демократам, к тому же имея довольно непростые взаимоотношения с Трампом лично, проведут полноценное расследование. Поэтому что-то скрыть будет крайне тяжело, а гипотетическое участие Трампа или его команды в попытке покушения приведет к их полному краху.

Главная задача инсценировки – дать максимальный результат с минимумом усилий и рисков. Но пуля прошла в сантиметрах от головы Трампа, обычный поворот которой в момент выстрела и спас его от смерти. Учитывая, что огонь велся более чем с 100 метров, это невероятно рискованно для инсценировщиков. Поэтому все гораздо проще, и никакой конспирологии здесь нет. За убийцей стоит пресловутая "атмосфера ненависти", которую начал сам Трамп. После его выходок, особенно после попытки захвата власти в 2021 году, в США и во всем мире его новый приход к власти воспринимается однозначно: он сдаст страну Путину, все разрушит и повлечет за собой гражданскую войну. То есть сегодня Трамп – олицетворение всего ужасного, что может случиться со Штатами, "поэтому его надо остановить каким-либо способом". В стране, где автоматическое оружие можно приобрести легально, каждый это утверждение понимает по-своему.

Республиканцы обвиняют Байдена. Это может привести к еще большему насилию

Вид спешно покидающего сцену Дональда Трампа, на щеке которого кровь, стал шоком для американской общественности. Общество и так находится в напряжении, и даже специальное обращение Байдена не спасает ситуацию.

Телеканал NBC News задается вопросом, как стрелок, находясь на виду у зрителей, смог открыть огонь по кандидату на предвыборном митинге, охраняемом федеральными и местными правоохранительными органами. "Это главный вопрос, и у него нет ответа", – говорится в публикации. Телеканал приводит слова экспертов в области безопасности. Бывшие агенты ФБР, опрошенные CNN, выразили удивление тем, что крыша, на которой расположился стрелок, не была взята под охрану, учитывая ее близость к сцене – между ними было 120-150 метров. К тому же за несколько минут до попытки убийства экс-президента на митинге в Пенсильвании зрители, заметившие стрелка, рассказали о нем полиции, но та не предотвратила покушения.

Зная о склонности Трампа к конспирологии, неудивительно, что его команда уже полным ходом продвигает утверждение о попытке Байдена устранить конкурента руками нанятого ЦРУ или ФБР агента при поддержке Секретной службы, которая имитировала небрежность. Это заставит Байдена, если он останется в игре, находиться до ее последнего дня в оборонительной позиции.

Разгонять волну заговора Байдена и спецслужб, обвинять действующую власть в покушении на своего кандидата члены Конгресса США от республиканцев начали сразу после выстрелов. Основной тезис: кампания Джо Байдена строится на том, что Трамп – абсолютное зло, которое нужно остановить любой ценой. Ну вот оно и есть – "любой ценой". Пропаганда сработала, то есть действующая власть фактически спровоцировала покушение.

"Главный посыл кампании Байдена состоит в том, что Дональд Трамп – авторитарный фашист, которого нужно остановить любой ценой. Эта риторика привела непосредственно к покушению на президента", – говорит сенатор Джей Ди Венс из Огайо, который может стать кандидатом в вице-президенты от Трампа.

Конгрессмен-республиканец Майк Коллинз вообще заявил, что прокурор округа Батлер, штат Пенсильвания, где произошло покушение, "должен немедленно выдвинуть против президента США Джо Байдена обвинение в подстрекательстве к убийству".

Конечно, демократы исключают такие предположения, предупреждая, что обвинения могут дорого обойтись Америке.

"Это очень опасно, но, к сожалению, неудивительно. Республиканская партия раздувает пламя раскола, непосредственно способствовавшее этому насилию, а затем обвиняет демократов в бурном пожаре, который грозит сжечь ткань нашей демократии. Это их сценарий. Мы подошли к мрачному поворотному моменту в этой гонке. Боимся, что дальше будет только хуже", – цитирует NBC News представителей Демократической партии.

Джо Байден отреагировал так, как и положено президенту. Он позвонил по телефону Трампу и пожелал ему скорейшего выздоровления. Также действующий президент США призвал страну к единству и пообещал, что расследование покушения на Трампа будет быстрым, но тщательным. Он призвал сограждан не торопиться с обвинениями и выводами по поводу мотивов человека, стрелявшего в Дональда Трампа.

Сам пострадавший пока спокоен. Он поблагодарил всех за поддержку и заявил, что его команда не поддастся страху. "Господь Бог уберег нас от немыслимого. Мы не будем бояться, а, напротив, останемся стойкими в нашей вере и непокорными перед злом", – заявил он. Что ж, кажется, теперь осталось дождаться, кто же окажется этим злом по словам лично Трампа.

Россия уже разгоняет украинский след

Стабильность, которая сейчас присутствует в России, действительно впечатляет. Что бы ни произошло в мире или в РФ, а "на болотах" всегда ищут "украинский след". Скорость, с которой россияне начали этот процесс, удивительная. Вот только несколько официальных намеков на украинский след в Пенсильвании, а неофициальных, то есть на разнообразных полит-шоу от тамошних горлопанов, уже множество.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин:

"Позиция Трампа в украинском вопросе могла повлечь акт агрессии. До конца исключать это на данном этапе нельзя. Трамп – один из немногих западных политиков, открыто говоривший о необходимости прекращения спонсирования военных действий. В подтверждение этой версии есть недавнее нападение на премьер-министра Словакии Фицо. Ранее он заявлял, что Запад использует Украину в геополитических целях в борьбе с Россией".

Член международного комитета Совета Федерации РФ Сергей Цеков:

"Учитывая, что "киевский режим" неоднократно очень нелестно высказывался относительно Трампа, который пообещал в случае избрания президентом США положить конец военному конфликту в Украине, призываю власти США рассмотреть версию причастности украинских спецслужб к покушению".

Сейчас главное последствие покушения – увеличение эскалации внутри США

"Сегодня можно четко говорить о высоком уровне напряженности в американском обществе. Об уровне противостояния, который трудно себе представить. И это противостояние и эскалация продолжаются не первый год. Понятно, что сейчас сторонники Дональда Трампа будут использовать ситуацию для дальнейшей эскалации. Все это совершенно очевидный факт. Достаточно открыть Twitter и посмотреть, что пишут обычные американцы, чтобы схватиться за голову. Поэтому главное последствие этого покушения на Дональда Трампа – усиление эскалации в США. Эта эскалация уже реальность, не только политическая, но и общественная реальность в стране" – такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA выразил политический аналитик, публицист Виталий Портников.

По мнению Портникова, именно высокий уровень эскалации и позволил Дональду Трампу вернуться в большую политику и сейчас быть вероятным победителем выборов. Хотя после поражения на президентских выборах в 2020 году, после открытия многочисленных судебных дел многие говорили, что политическая карьера этого человека закончена.

"Украине эта эскалация уже "даровала" 6 месяцев промедления с помощью. То есть с одной стороны, есть реалистическое видение ситуации в российско-украинской войне в обоих политических лагерях в США. Однако уровень взаимных подозрений, желание использовать ситуацию в собственных целях столь велики, что никакие ценности, никакое желание спасти людей от ракетных обстрелов или возможной оккупации территорий Украины – все это уже не работает. Работает только желание отомстить противоположному политическому лагерю. К сожалению, в США уже давно отсутствует конструктивная работа", – отметил Виталий Портников.

Насколько покушение повлияет на победу Дональда Трампа на выборах президента США? По мнению Портникова, американская аудитория в целом определилась, за кого будет голосовать. К тому же это голосование сводится к простому: за Дональда Трампа или против него. Это главный мотив, определяющий эти выборы.

Относительно "руки Кремля" в этом покушении Виталий Портников считает, что Россия не заинтересована в том, чтобы убить Дональда Трампа. Хотя, конечно, хаос в США для РФ – очень удачный сценарий развития событий, но он состоится и при приходе Трампа к власти.

"Присутствие Дональда Трампа в политической жизни Соединенных Штатов, в том виде, как он отстаивает свои ценности и как к нему относятся поклонники и оппоненты, – это прямая дорога к эскалации, которая будет увеличиваться и увеличиваться в США. А если Дональда Трампа изберут президентом, она вообще превратится в политическое цунами. С непредсказуемыми последствиями и решениями, которые крайне трудно отыграть назад.

Для Украины тоже может быть очень непросто. Это не значит, что нам в случае избрания Дональда Трампа президентом не помогут. Потому что мы не знаем, как будет выглядеть Конгресс, либо при победе Трампа, либо при победе Байдена. С кем придется договариваться, кто будет в президентской администрации. Вся эта история со многими неизвестными, но уже сейчас нужно готовиться к очень серьезным и опасным поворотам", – отметил Портников.