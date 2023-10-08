'Это терроризм в самом диком проявлении': сколько населённых пунктов в Израиле удерживают боевики ХАМАС и что известно об их жертвах

Накануне, 7 октября, боевикам организации ХАМАС удалось захватить около 20 населенных пунктов Израиля, большую часть израильская армия уже освободила, под контролем террористов остаются шесть из них. Количество раненых израильтян превысило 1800 человек, часть из них в тяжелом состоянии.

Погибли минимум 300 граждан Израиля, неизвестное количество людей захвачены в плен и вывезены в Газу. Об этом заявил глава израильской политической партии "А-ХАЗОН" Цион Алон в эфире телемарафона.

По его словам, израильская армия отбила у боевиков ХАМАС большую часть захваченных ими накануне населенных пунктов на территории Израиля.

"В данный момент положение следующее: вчера террористическими группами, прорвавшимися на территорию Израиля, было захвачено порядка 15-20 населенных пунктов. Большая часть из них была освобождена. Около шести населенных пунктов удерживаются и на данный момент. Я думаю, что в ближайшие часы они тоже будут освобождены", – заявил Алон.

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По состоянию на 07:00 утра в Минздраве Израиля заявили о том, что количество госпитализированных с ранениями жителей страны достигло 1864.

Из них 19 находятся в критическом состоянии, 326 тяжело ранены и 359 – в состоянии средней степени тяжести. 821 человек получил легкие ранения, 20 проходят лечение от травматического стресс, а 223 человека находятся под медицинским наблюдением.

Подтвержденное властями Израиля количество погибших превысило 300 человек.

"Были убиты женщины, дети, старики. Убиты в домах, в машинах. Это терроризм в самом дичайшем его проявлении. Мы не имеем точных данных, цензура еще не открывает, может армия сама уточняет еще, сколько десятков людей, в том числе военных и офицеров, были похищены на территорию Газы – скорее всего, с целью торговаться с нами о тех или иных каких-то условиях", – заявил Алон.

Правительство Израиля действительно пока не делало заявлений о том, сколько израильтян – как военных, так и гражданских – могли оказаться в заложниках и были вывезены в Газу. А вот согласно заявлению посольства Израиля в США, ХАМАС захватил и вывез в Газу не менее 100 человек.

Тем временем десятки родственников людей, которые пропали без вести во время атаки ХАМАС, несут в созданный полицией и Командованием тыла центр фотографии и образцы ДНК своих близких.

А армия Израиля опубликовала список и фотографии 26 военных, погибших во время нападения боевиков ХАМАС. Среди них – командир пехотной бригады "Нахаль" полковник Йонатан Штайнберг. Это первый полковник израильской армии и командир бригады, убитый в бою после 1973 года.

Напомним, накануне, 7 октября, началось беспрецедентное нападение боевиков ХАМАС на Израиль. Сначала на юг и в центр страны полетели тысячи ракет, а после террористы прорвались на территорию Израиля. Они убивали мирных жителей и военнослужащих, часть людей захватили в заложники.

В ответ в Израиле объявили о начале операции "Железные мечи", а совет безопасности Израиля единогласно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа.

OBOZREVATEL также рассказывал, что произошло за ночь в Израиле и удалось ли остановить атаки ХАМАС и в онлайн-режиме отслеживает текущую ситуацию.