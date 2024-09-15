Иванишвили заявил, что Грузии нужно извиниться перед осетинами за войну 2008 года

Основатель и глава партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что Грузии необходимо "найти в себе силы и принести извинения" перед осетинами за войну 2008 года, которую развязала Россия. Политик выдал, что именно партия "Национальное движение" в 2008 году якобы "окутала в пламени огня осетинских сестер и братьев".

Видео дня

Также он пообещал наказать виновных в разрушении грузино-осетинского братства. Об этом Иванишвили заявил на предвыборной встрече в Гори, сообщает "Эхо Кавказа".

Пророссийский политик заявил, что после парламентских выборов 26 октября Грузия будет обязана найти в себе силы себе принести извинения осетинам за войну 2008 года.

"Я уверен, что братоубийственное противостояние, которое враги Грузии развязали для наших народов, закончится именно историческим взаимным прощением и искренним примирением", – сказал Иванишвили.

Также политик добавил, что его партии "Грузинская мечта" необходимо конституционное большинство в парламенте для поправок, связанных с территориальной целостностью. Он также упомянул "корректную позицию по отношению к России".

"12 лет назад, выступая перед вами, я подчеркивал, что евроинтеграция – это наш стратегический выбор, однако мы не могли выбирать соседей и поэтому параллельно евроинтеграции мы должны были занять принципиальную, но корректную позицию по отношению к России", – заявил Иванишвили.

Напомним, парламентские выборы в Грузии, согласно указу действующего президента страны Саломе Зурабишвили, состоятся 26 октября. По определению главы государства, "речь идет о спасении будущего страны".

Как сообщал OBOZ.UA, правящая в Грузии партия уже обвинила бывшего президента страны Саакашвили в провоцировании войны России против Грузии в 2008 году. Также она пытается возложить на заключенного политика вину за оккупацию Кремлем Абхазии и Южной Осетии (якобы по приказу неуказанных "внешних субъектов").

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!