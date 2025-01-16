'Это не эффективно': в Госдепе нашли оправдание, почему до сих пор не признали Россию государством-спонсором терроризма

В Соединенных Штатах Америки заявили, что признание России государством-спонсором терроризма не будет эффективным и не будет оказывать на Москву давление. Лучшим способом достичь политического давления является введение против россиян сильных санкционных ограничений.

Видео дня

Об этом сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге в среду, 15 января. Масштабные санкции, введенные Вашингтоном против РФ, по его словам, помогают эффективнее достигать политических целей.

Кроме того, признание России спонсором терроризма ограничит деятельность международных гуманитарных организаций и приведет к другим последствиям, которые могут повлиять на способность работать в регионе.

"Мы не считаем это (признание России спонсором терроризма. – Ред.) самым эффективным способом для достижения имеющихся политических целей, когда речь идет о России", – заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Санкции, которые были введены Штатами против России с начала ее полномасштабного вторжения в Украину, включая последние ограничения, имеют практические последствия, заверил он. Миллер в этом контексте упомянул сообщения западных СМИ о том, что теперь танкеры, входящие в так называемый теневой флот РФ, не могут отгрузить свою нефть – в частности, они начали останавливаться у берегов Китая.

Напомним, что еще в мае 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен впервые предположил, что Россия может быть признана государством-спонсором терроризма. Это привело бы к международной изоляции Москвы и заставило бы США накладывать дополнительные ограничения на сотрудничающие с Кремлем страны.

Законопроект, предусматривающий признание РФ государством-спонсором терроризма, также подали в Сенате. Однако в Белом доме отвергли такие, заявив, что это связало бы руки США во взаимодействии с Россией, а также заблокировало бы все усилия, направленные на прекращение войны РФ против Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, под новые санкции США против России попали ключевые предприятия, иностранные партнеры и отдельные лица, причастные к поддержке российской армии. В частности, речь идет о структуре, созданной для незаконного управления оккупированной Запорожской АЭС, и дочерних компаниях "Росатома".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!