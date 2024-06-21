В Сенате США призвали признать РФ государством-спонсором терроризма после сделки с Ким Чен Ыном

В Сенате США был представлен законопроект, предусматривающий признание России государством-спонсором терроризма после подписания соглашения о партнерстве между РФ и КНДР. Сенаторы считают, что рост военного сотрудничества между Москвой и Пхеньяном должен стать решающим фактором принятия этого решения.

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Об этом сообщает Голос Америки. Проект закона представили 20 июня сенаторы обеих ведущих партий Конгресса США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь.

"Тот факт, что он (Путин. – Ред.) имел достаточно смелости заключить оборонное соглашение с Северной Кореей... одним из самых репрессивных режимов на планете, означает, что мы потеряли сдерживание... Я призываю администрацию, учитывая то, что Путин сделал вчера, пойти ва-банк и признать его режим таким, каким он является: государством-спонсором терроризма", – заявил сенатор-республиканец Грэм.

Сенатор-демократ Ричард Блюменталь выразил убеждение, что соглашение, заключенное между Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном, является "глубоко пугающим" и "враждебным интересам США, миру, свободе и справедливости во всем мире".

По словам сенаторов, решение о признании России государством-спонсором терроризма приведет к ужесточению санкций против РФ и "принесет огромную пользу Украине".

"Это внезапно изменило бы импульс в Украине. Это подняло бы моральный дух украинцев. Это усложнило бы для кого-либо ведение бизнеса с Россией, и еще больше изолировало бы этот режим", – заявил Линдси Грэм.

Авторы законопроекта, предусматривающего квалификацию России как государства-спонсора терроризма, определяют полномасштабное вторжение России в 2022 году как одну из предпосылок для этого.

В перечне доказательств террористической деятельности РФ сенаторы предлагают учесть отравление Виктора Ющенко в 2004 году, отравление бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко в 2006 году, сбивание рейса 350 Malaysia Airlines над Донбассом в 2014 году и поддержку авиабомбардировки Алеппо в Сирии в 2016 году, отравления бывшего российского военного офицера и британского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании в 2018 году и смерть в 2024 году российского оппозиционера Алексея Навального.

Сенаторы отметили, что соответствующий законопроект будут вносить на голосование скорее "ранее, чем позже".

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне пояснили, что приоритетные поставки Украине боеприпасов для Patriot и NASAMS будут означать ускоренное получение ракет, необходимых для защиты украинской инфраструктуры от атак России. Страна-агрессор стремится уничтожить ее до зимы.

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