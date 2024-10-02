'Это не должно сойти Ирану с рук': Давид Шарп рассказал, каким может быть ответ Израиля на массированную ракетную атаку. Видео

Массированная ракетная атака на Израиль 1 октября не должна сойти Ирану с рук. У Израиля есть два подхода к тому, как ответить Тегерану на этот удар.

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Первый – это начать непосредственно решать "иранскую проблему": уничтожить его ядерные объекты, атаковать объекты, которые являются ключевыми для экономики Ирана. Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал военный аналитик из Израиля Давид Шарп.

Такие действия со стороны Израиля, вероятно, привели бы к нестабильности иранского режима. У этого подхода есть много сторонников.

Другой возможный подход к ответу на атаку более минималистский – нужно ударить очень чувствительно, но не до такого уровня, как описано выше, потому что "пока не время".

"Но Иран обещает ответный удар, если Израиль ударит снова...Но тогда это обмен ударами и вопрос – а где этот обмен ударами остановится? И вообще, выгоден ли он Израилю", – говорит аналитик.

По его словам, Ирану нужно "преподать существенный урок", при этом Израилю необходимо согласовать свои действия со США.

Напомним, что вечером 1 октября по всему Израилю раздавались сирены из-за обстрела со стороны Ирана. Предварительно, для атаки было применено более 180 ракет, среди которых и гиперзвуковые Fattah.

Корпус стражей исламской революции (Иран) через государственное телевидение заявил, что эта атака является ответом на убийство Хасана Насраллы, генерального секретаря группировки "Хезболла", и если Израиль ответит, то снова почувствует на себе удар.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что страна ответит на иранскую атаку. В Госдепе уже объявили, что США координируют с Израилем потенциальный ответ на ракетную атаку Ирана. В Вашингтоне убеждены, что страна имеет право себя защищать.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал массированный ракетный удар Ирана, который он нанес по стране. Политик заявил, что Тегеран этим "совершил большую ошибку", и заверил, что тот поплатится за свою атаку.

– Бывший израильский премьер-министр Нафтали Беннетт призвал "немедленно" принять меры против ядерной программы Ирана. Он написал, что Тегеран совершил огромную ошибку, обстреляв Израиль. Страна должна ответить, уверен Беннетт.

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