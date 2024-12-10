"Это момент радости, но и неопределенности": в НАТО планируют следить за Сирией во время передачи власти

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на события в Сирии, где повстанцы свергли режим сирийского диктатора Башара Асада, заставив его бежать из страны. Он подчеркнул, что в Альянсе будут следить, как лидеры повстанцев обеспечат мирный переход власти и защиту гражданского населения.

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В заявлении Рютте, процитированном агентством Укринформ 9 декабря, сказано, что падение режима Асада – это момент радости. Однако это также и момент неопределенности для народа Сирии и всего региона.

"Мы надеемся на мирную передачу власти и на инклюзивный политический процесс в Сирии. Мы будем внимательно наблюдать, как будут поступать лидеры повстанцев во время этой передачи. Они должны обеспечить верховенство права, защиту мирного населения и уважение религиозных меньшинств", – отметил руководитель Североатлантического Альянса.

Он также упомянул и о России и Иране, которые не смогли поддержать своего друга Башара Асада, и просто бросили сирийского диктатора, когда он стал им не нужен.

Москва и Тегеран, подчеркивает Рютте, разделяют ответственность за преступления, совершенные против Сирии.

"Они также доказали, что являются ненадежными партнерами, которые бросили Асада, когда он перестал быть для них нужным", – добавил генсек НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 8 декабря повстанцы в Сирии заявили, что столица "свободна от Башара Асада", а командование армии известило офицеров, что его 24-летнее авторитарное правление завершено Сирийский лидер вылетел из Дамаска, впоследствии стало известно о его намерении бежать в Россию.

– Мировые лидеры бурно отреагировали на свержение режима Асада в Сирии. В ЕС заявили, что конец диктатуры свидетельствует о слабости ее союзников РФ и Ирана и показывает, что Россию "можно выгнать и она уедет домой".

– Президент Владимир Зеленский заявил, что события в Сирии показали, почему Украине нужна непреклонная поддержка и уверенность партнеров.

– Новым правителем Сирии вместо Асада может стать радикальный джихадист Абу Мухаммед аль-Джулани, лидер исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам".

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