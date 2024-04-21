'Это четкий сигнал Кремлю': как лидеры ЕС отреагировали на решение США о помощи Украине

Лидеры европейских стран отреагировали на голосование Палаты представителей США касательно дальнейшего оказания помощи Украине. Некоторые политики заявили, что Европейский Союз также должен предоставить больше помощи Киеву для борьбы с российскими оккупантами.

При этом успешное голосование в Конгрессе назвали четким сигналом Кремлю. OBOZ.UA собрал реакцию европейских политиков на голосование в Палате представителей.

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Палата представителей США утвердила давно назревший важнейший пакет помощи Украине на сумму 60 миллиардов долларов США. По его словам, это посылает Кремлю четкий сигнал о том, что цивилизованный мир будет продолжать поддерживать Украину и ее народ.

Глава Европейского парламента Роберта Метсола подчеркнула, что единственный путь к миру – помочь украинскому народу защитить себя.

"От имени Европарламента приветствую сегодняшнее голосование Палаты представителей США, оказывающее решающую поддержку Украине. Мы едины. За свободу, против агрессии", – говорится в ее сообщении.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель также отреагировал на голосование Палаты представителей США. Дипломат констатировал, что Украина получит трансатлантическую поддержку, необходимую ей, чтобы противостоять российской агрессии.

По словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Украина заслуживает всей поддержки, которую она может получить для отражения российской агрессии.

"Теперь мы просим Сенат США проголосовать как можно быстрее, поскольку на кону стоят жизни людей. Трансатлантические союзники едины в поддержке свободы и демократии", - заявила она.

Президент Литвы Гитанас Науседа назвал успешное голосование в Палате представителей важным шагом на пути к победе. Глава государства подчеркнул, что другие страны также должны продолжать поддерживать Украину. Науседа отметил, что поддержка и сплоченность Запада сегодня имеют решающее значение.

В свою очередь президент Польши Анджей Дуда убежден, что одобрение пакета помощи Украине Палатой представителей США является важнейшим решением, которое поможет остановить российскую агрессию. По его словам, это наглядное подтверждение лидерства США среди всех стран свободного мира.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что решение Палаты представителей США направить Украине срочную военную помощь является принципиальным.

"Лучший способ обезопасить себя – это помочь Украине выиграть борьбу за свободу. Надеюсь, это голосование побудит всех союзников просмотреть свои склады и сделать больше", – написала Каллас.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем подчеркнул, что решение Палаты представителей США принесет столь желанную помощь украинским войскам. Также он добавил, что ВСУ сражаются не только за свою свободу, но и за свободу других европейских стран.

При этом Бильстрем заявил, что сейчас также самое время вспомнить, что Европейский Союз должен увеличить собственное производство вооружений, боеприпасов и материалов, чтобы помочь Украине на долгосрочной основе.

По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липовского, решение Палаты представителей США произошло в самое подходящее время. Глава дипломатического ведомства, что Запад сможет остановить агрессию России против Украины, свободы и демократии. Но вслед за своим коллегой из Швеции Липовский заявил, что Европа также должна сделать больше.

На решение Палаты представителей также отреагировали президенты Грузии и Молдовы. Саломе Зурабишвили заявила, что положительное голосование Палаты представителей США подтвердило, что помощь Украине является важным событием. По ее словам, украинский народ борется не только за свою страну, поэтому заслуживает полной поддержки.

Президент Молдовы Майя Санду приветствовала одобрение Палатой представителей США жизненно важного пакета помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Глава государства отметила, что эта решающая поддержка укрепит не только Украину в борьбе с агрессией, но и региональную безопасность.

Напомним, Палата представителей США 20 апреля провела голосование касательно дальнейшего оказания помощи Украине от Соединенных Штатов и поддержала законопроект. "За" – 311 голосов (101 республиканец + 210 демократов), "против" – 112.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что принятие Конгрессом важнейшего закона поможет поддержать Украину и Израиль, а также укрепить безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. По его словам, Соединенные Штаты продолжают стоять вместе со своими союзниками и партнерами по всему миру.

Как сообщал OBOZ.UA, первая партия военной помощи от Соединенных Штатов может быть доставлена в Украину через несколько дней после подписания соответствующего закона президентом США Джо Байденом в случае его принятия Сенатом. Речь идет о вооружении из запасов Пентагона в Германии.

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