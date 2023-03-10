''Это часть нашей стратегии'': Польша строит противотанковые укрепления на границе с Беларусью. Фото

Польша начала возводить укрепления на границе с Беларусью, в том числе устанавливать противотанковые ежи, как и рядом с Калининградской областью РФ. Такова стратегия страны, которая просчитывает, вероятную оборону и сдерживание потенциальной агрессии.

Видео дня

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. В Twitter он опубликовал фото с границы (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Сегодня солдаты начали возводить укрепления на границе с Беларусью. Это часть нашей стратегии обороны и сдерживания", – отметил он.

Блащак напомнил, что в феврале 2023 года поляки начали строить укрепления и на границе с Калининградской областью страны-агрессора России.

Тогда как летом прошлого года в Польше после шести месяцев работ завершили строительство пятиметрового забора на границе с Беларусью. Длина забора составляет около 190 километров.

Также в Польше заявили о намерении построить электронный забор на границе с Россией.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале 2023-го польские власти решили выслать из страны военного атташе Беларуси. Варшава назвала это мерой в ответ на выдворение из РБ офицера связи Пограничной службы Польши.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!