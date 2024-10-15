'Это было для него как зеница ока': Трамп похвастался 'контактами' с Путиным и заявил, что диктатор говорил ему о вторжении в Украину

Кандидат в президенты США Дональд Трамп снова вспомнил, как возглавлял страну в прошлом и контактировал с российским диктатором Владимиром Путиным. Он в очередной раз выразил убеждение, якобы при его президентстве вторжения войск РФ в Украину "никогда бы не произошло".

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О "хороших отношениях" с ныне международным военным преступником глава Республиканской партии хвастался, выступая на мероприятии в мэрии города Оукс в Восточной Пенсильвании. Его слова процитировало издание The Telegraph.

"Я очень хорошо лажу с Путиным", – сказал он своим поклонникам, многие из которых были в шляпах с надписью Make America Great Again ("Сделайте Америку снова великой". – Ред.).

Говоря о решении российского диктатора вторгнуться в Украину, Трамп заверил, что он об этом знал: "Это было для него как зеница ока, он говорил об этом, но я сказал: "Вы не войдете".

Республиканец в который раз вспомнил своего тогдашнего и недавно нынешнего оппонента на выборах в США – действующего президента Джо Байдена, говоря: "Это только из-за Байдена".

Кроме этого, Трамп утверждал, что также имел хорошие отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским, и заявил, что "положит конец войне в Восточной Европе еще до того, как" его "вновь изберут президентом".

"Байден ничего с этим не сделал – он даже не общался с Путиным больше года. Это война, которая должна закончиться, и я намерен завершить эту войну... Я попробую завершить ее, будучи избранным президентом. Я хочу, чтобы люди перестали умирать, вот и все", – выставил себя миротворцем Трамп.

Американские СМИ отметили: такие утверждения из его уст прозвучали после того, как отрывки из будущей книги журналиста Боба Вудворда "Война" раскрыли, что Трамп несколько раз разговаривал с Путиным после ухода с должности 45-го президента США.

Как сообщал OBOZ.UA, американский полковник в отставке Джон Нагл, сейчас профессор в Военном колледже армии США, выразил убеждение, что Россия сделала ставку на Трампа. Он предположил, что надежда российского диктатора Путина на "относительно легкую победу" в войне против Украины зависит именно от того, победит ли республиканец на выборах в США, а к тому времени агрессор готов нести потери.

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