'Это был результат предвыборной кампании': Дещица посоветовал не считаться с антиукраинской риторикой польских властей

Польская провластная партия "Право и справедливость" в последнее время активно использовала противоукраинскую риторику. Эти достаточно острые высказывания в адрес Украины были результатом предвыборной кампании.

В этом убежден эксминистр иностранных дел, бывший посол Украины в Польше Андрей Дещица. Он прокомментировал результаты экзит-поллов выборов в Польше в проекте "Орестократия".

Дещица отметил, что партия "Право и справедливость", которая была у власти в Польше восемь лет, на разных этапах занимала разную позицию по отношению к Украине.

"Иногда это были более критические отношения, временами были жесткие разговоры и переговоры, порой не договаривались мы до каких-то общих позиций, в частности, когда речь шла об историческом прошлом", - отметил экспосол Украины в Польше.

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Относительно антиукраинской риторики этой политсилы в последнее время Дещица сказал:

"Я думаю, что все же эти достаточно острые высказывания – это был результат предвыборной кампании".

В то же время, он напомнил, что в тяжелое время для Украины, когда Россия начала полномасштабную войну, партия "Право и справедливость" заняла активную проукраинскую позицию.

"Например, эта самая партия заняла очень проукраинскую позицию, когда была реальная опасность для Украины и Польши также, когда началась широкомасштабная война России в Украине. Тогда "Право и справедливость" начала поддерживать Украину, и мы видели визиты лидеров этой партии в Киев, их лоббирование интересов Украины на международной арене", – отметил Дещица.

А когда началась избирательная кампания, партия антиукраинскими высказываниями пыталась найти благосклонность своего электората. Ведь в Польше появились проблемы с экспортом украинского зерна, что стало вызовом для местных фермеров и рынка агропродукции в целом, пояснил Дещица.

"Во время избирательной кампании появились новые проблемы. Возможно, они раньше появились – это проблемы с экспортом украинского зерна. Это был вызов для польского рынка, вызов для польских фермеров, вызов для польского электората "Права и справедливости". высказывания часто были направлены собственно на то, чтобы найти благосклонность своего электората", – сказал дипломат.

По мнению Андрея Дещицы, после выборов антиукраинская риторика партии "Право и справедливость" спадет. Однако она может снова вернуться, если в Польше будут проводить повторные выборы из-за невозможности создать коалицию.

"Если случится так, что в Польше не будет сформировано новое правительство. Если "Право и справедливость" не сможет сформировать коалицию и получить большинство в парламенте или оппозиционные силы не договорятся и также не создадут коалицию, тогда Польшу ждут новые выборы через полгода и тогда опять же эта риторика может вернуться", – заметил Дещица.

Как сообщал OBOZ.UA, голосование в Польше 15 октября назвали "важнейшим за десятилетие". Итог выборов может повлиять, в частности, на отношения Польши с Украиной.

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