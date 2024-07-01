"Это был бы беспрецедентный шаг": Дубовик оценил возможность снятия Байденом своей кандидатуры с президентских выборов в США

Пока что похоже на то, что президент США Джо Байден не собирается снимать свою кандидатуру с выборов-2024. Если же он сделает это – буквально за несколько месяцев до голосования – "то это будет абсолютно беспрецедентно, будет потрясением для американской политической системы".

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Таким мнением в комментарии OBOZ.UA поделился Владимир Дубовик, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени И.И. Мечникова. Он считает, что, скорее всего, Байден продолжит быть кандидатом от Демократической партии.

Дискуссия внутри партии, руководства в Белом доме и в семье Байдена еще, вероятно, продолжается. Сказать, какое решение будет принято, мы не можем.

"Но понимаем, что пока выглядит так, что он не собирается этого делать. Но если по мотивам, по итогам разговоров с коллегами, с донорами, соратниками по партии он увидит, что действительно больше не имеет поддержки, то, возможно, он такое решение и примет. На сегодняшний день, я думаю, что все же больше вероятности того, что он останется", – предположил эксперт.

Действительно, на Байдена сейчас есть определенное давление после неудачных дебатов с Дональдом Трампом.

"Возможно, прислушается все же к тем критическим замечаниям, о которых он, его окружение слышит. По-моему, пока выглядит так, что все же он будет выдвигаться", – заявил Дубовик.

В случае другого решения это будет беспрецедентный шаг для Штатов, ведь так поздно от выборов никто не отказывался.

Демократам будет сложно выбрать новую кандидатуру быстро, "быстро соединиться вокруг нее и продвигать ее". Возникает вопрос, хватит ли партии времени и ресурсов – организационных, финансовых, – чтобы "раскрутить" нового представителя.

"Действительно можно считать, что это будет невиданное до сих пор явление в американской политической истории", – сказал Дубовик.

На самом деле у демократов много других потенциальных кандидатур – по крайней мере, десяток. То есть заменить Байдена в случае необходимости реально. Если это произойдет, то выбрать нового представителя политики могут на партийном съезде, который запланирован примерно через семь недель.

"Но для этого, как мы уже говорили, действительно нужно сначала, чтобы Байден отстранился от выборов. Но пока мы не можем наверняка знать, сделает ли он это. Скорее всего, нет", – подытожил доцент кафедры международных отношений.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– По данным CNN, семья Байдена 30 июня призвала его не сниматься с выборов и остаться в президентской гонке. Семья также обсуждала, не уволить ли его главных помощников после неудачных дебатов 27 июня.

– Байден и сам признал, что выступил неудачно. Политик назвал себя "не молодым мужчиной". При этом он уверен, что сможет одержать победу на президентских выборах в ноябре этого года.

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