Трамп заявил, что США готовят переговоры об окончании войны 'с Украиной, Россией и разными сторонами'

Президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом планирует провести встречи и переговоры об окончании войны с "Украиной, Россией и различными сторонами". Есть ли уже конкретные договоренности он не уточнил.

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На Объединенной базе Эндрюс вечером в воскресенье, 2 февраля, во время общения с американскими журналистами глава Штатов сказал, что у его администрации "уже запланированы" встречи относительно завершения войны, которую Россия ведет против Украины. Об этом пишет CNN.

"Мы имеем дело с Украиной и Россией, у нас запланированы встречи и переговоры с различными сторонами, включая Украину и Россию", – сказал Трамп.

Журналисты запросили у Белого дома дополнительные подробности.

CNN пишет, что комментарии Трампа прозвучали после того, как советник президента Украины Владимира Зеленского призвал к "более глубокому подходу" со стороны союзников Киева.

"Эти замечания последовали за недавними комментариями администрации Трампа, которая, по-видимому, призвала к новым выборам в Украине наряду с планом посредничества в потенциальном соглашении о прекращении огня с Россией", – говорится в материале.

Речь, вероятно, идет о заявлении спецпредставителя США по вопросам Украины и России Кита Келлога, который сказал, что Вашингтон хотел бы, чтобы Киев до конца года провел выборы.

"В большинстве демократических стран выборы проводятся во время войны. Я думаю, что важно, чтобы они это делали. Я думаю, это хорошо для демократии. В этом и заключается прелесть прочной демократии: у вас есть больше одного потенциального кандидата", – сказал Келлог агентству Reuters.

Советник Зеленского Дмитрий Литвин сказал, что трудно "полностью оценить" взгляды Келлога, но предупредил, что "если его план – это просто прекращение огня и выборы, то это провальный план", поскольку этих двух вещей Путин не боится.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский пригласил в Украину госсекретаря США Марко Рубио, который заявил, что война "отбросила" страну на 100 лет назад. По словам президента, Рубио стоит увидеть, что сделали украинцы для безопасности своей Родины и мира.

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