Рассматривать Китай, который сейчас активно выступает за прямые переговоры между Украиной и Россией, как страну, которая может хоть как-то влиять на курс Кремя – ошибка. Китай, хотя и занимает нейтральную сторону, не может быть даже посредником.

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Так считает дипломат и эксперт по международной политике Роман Бессмертный. Он уточнил в эфире OBOZ.UA, что в настоящее время Китай является лишь инструментом России.

"Китай в этом случае является лишь инструментом России. Это большая ошибка с самого начала была (рассматривать его как посредника). Как и ошибкой всегда было определять, что Китай может влиять на Россию. Так не было, так не сейчас и так никогда не будет, пока будет сохраняться то, что мы имеем сегодня в виде российской империи", – отметил он.

Также не может являться посредником и как-то влиять на политику РФ и Саудовская Аравия. По этому поводу Бессмертный пожалел, что растет поколение украинских политиков, не видевших фильм "Белое солнце пустым".

"Там есть фраза, что Восток – это дело очень тонкое. Надо это понимать", – подчеркнул он.

По мнению Бессмертного, в любом конфликте, происходящем в христианском мире, нет смысла приглашать посредниками мусульман.

Хотя Россия сегодня так же далека от христианства и ислама, как и Германия с 33 по 45 год прошлого столетия.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг раскритиковал действия Китая в условиях агрессивной войны России. Реальность такова, что Китай разжигает самый большой вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, в то же время желая поддерживать хорошие отношения с Западом, отметил он.

Ранее в Китае объяснили, что не участвовали в Глобальном саммите мира потому, что проведение этого мероприятия якобы не отвечает требованиям Пекина о том, что в нем должен участвовать представитель страны-агрессора России.

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