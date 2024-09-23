Эстония и Финляндия хотят разработать план перекрытия Финского залива: при каких условиях это может произойти

Финляндия и Эстония должны наращивать свою морскую оборону и разработать план закрытия Финского залива для кораблей Российской Федерации, если это потребуется для обеспечения безопасности. Командующий эстонскими Силами обороны генерал-майор Андрус Мерило заявил, что "в военном отношении это можно сделать, мы готовы это сделать, и мы движемся в этом направлении".

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Своим мнением военный поделился в интервью газете Helsingin Sanomat. "Морская оборона – это то, в чем Финляндия и Эстония будут и дальше наращивать свое сотрудничество, и, возможно, мы сможем разработать более конкретные планы того, как, в случае необходимости, полностью запретить деятельность противника в Балтийском море", – процитировал его портал ERR.

Мерило утверждает, что военное командование готово пойти на такой шаг, если придется "защищать себя".

Кстати, экс-главред военного журнала Suomen Sotilas Яакко Пууперя объяснял журналистам, что с технической точки зрения перекрыть Финский залив для противника можно. Географическое положение, минирование территории, активизация береговой охраны и применение РЭБ и ракет позволили бы это сделать.

В этом случае движение кораблей пришлось бы переместить в сторону Северного моря. "Это не произойдет в мгновение ока, это был бы масштабный инфраструктурный проект", – отметил Пууперя.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 18 сентября президент Финляндии Александр Стубб в интервью СМИ заявил о необходимости реформирования Совбеза ООН. В частности, он считает целесообразным исключение членов, которые принимают участие в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.

– Также Александер Стубб призвал Европу оказывать Украине большую военную помощь, потому что это лучший способ окончить войну и достичь мира.

– Ранее командующий Силами обороны Финляндии генерал Янне Яаккола признал, что не исключает эскалации военного конфликта в Европе. По его мнению, страну-агрессора РФ ничто не удерживает от использования военной силы.

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