Расширение Совета Безопасности ООН и исключение из него России: может ли быть реализована идея президента Финляндии

18 сентября президент Финляндии Александр Стубб в интервью изданию Reuters заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН. По словам главы финского государства, данная инициатива предусматривает расширение состава Совета Безопасности, отмену права вето для любого государства и исключение членов, которые принимают участие в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.

Видео дня

Следует напомнить, что такие вопросы начали появляться в информационной повестке западных и отечественных медиа почти с самого начала российского вторжения в Украину, в том числе и в нашем издании. Кроме того, в первой половине 2023 года отдельные американские чиновники и дипломаты выступали с идеей реформирования Совета Безопасности ООН, о чем также писало наше издание. Однако следует отметить, что, к сожалению, реальных шагов в этом направлении так и не было сделано.

Президент Финляндии предлагает расширить Совет Безопасности ООН

Таким образом, если рассмотреть интервью Александра Стубба подробнее, то нужно обратить внимание на практические моменты предложенной им реформы. В частности, финский президент обещал поддержать своим голосованием инициативу о реформах на ближайшей Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, на которой должны обсудить состав Совета Безопасности глобальной организации.

Следует напомнить, что Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных (США, Китай, Россия, Великобритания и Франция) и 10 стран-членов, которые меняются. Фактически, признал Стубб в своем интервью, Совет Безопасности преследует цель поддерживать глобальный мир, но "геополитическое соперничество завело его в тупик в вопросах от Украины до Газы". Также президент Финляндии сообщил, что намерен предложить идею увеличения количества постоянных членов Совета Безопасности ООН с пяти до десяти, добавив еще одну страну из Латинской Америки и по две от Африки и Азии. При этом он отметил, что, по его мнению, "ни одно государство не должно иметь право вето в Совете Безопасности ООН".

Россию надо исключить из Совбеза ООН, у ее пребывания там есть проблемы с легитимностью

Необходимо отметить, что Соединенные Штаты Америки, как одна из пяти стран с правом вето, также поддерживают идею выделения двух постоянных мест для Африки, о чем уже писало наше издание ранее. Кроме того, президент Финляндии Александр Стубб отметил, что любой участник, который ведет незаконную войну, "такую как Россия сейчас ведет в Украине", должен быть исключен из Совета Безопасности ООН.

Можно дополнить слова финского главы тем, что Россия получила место в Совбезе автоматически как правопреемница СССР, то есть процедура голосования, утверждения и принятия РФ в свое время не состоялась, поэтому вопросы легитимности ее пребывания в составе Совбеза остаются.

Стубб делает широкий реверанс в сторону стран Глобального Юга

Кроме того, Александр Стубб отметил понимание того, что его предложения Совету Безопасности "выходят за пределы того, что обычно говорят малые страны-члены", но добавил, что в противном случае большие страны не предлагали бы ослабить свое собственное влияние. В целом он выразил надежду, что другие государства-члены Совета Безопасности ООН помогут продвигать этот план к 80-летию основания ООН, которое будут отмечать в следующем году.

В частности, он подчеркнул: "Мой главный месседж – если страны Глобального Юга, Латинской Америки, Африки, Азии не получат фиксированного членства в системе, они отвернутся от ООН. А мы этого не хотим".

Также Стубб отметил "особую роль" стран Глобального Юга в нейтрализации ядерных угроз со стороны России и лично Владимира Путина. "В прошлый раз, когда мы видели, как Путин использовал агрессивный язык по ядерному оружию, Глобальный Юг и Китай, по сути, сказали ему остановиться", – сказал финский президент.

Расширение Совбеза ООН за счет стран Глобального Юга – "выстрел себе в ногу"

В итоге получается, что идея расширения количества участников Совета Безопасности ООН весьма неоднозначна, имеет как преимущества, так и недостатки. Ведь фактически эти страны являются неформальными союзниками или симпатиками России и Китая, которые возглавили антизападный альянс, собирая под своим влиянием государства, называемые исследователями термином "Глобальный Юг".

Поэтому предложения западных стран ввести эти государства в Совет Безопасности ООН сравнимы с народной пословицей о козле, которого добровольно запустили на огород, или с более жесткой аналогией о выстреле себе в ногу.

Нет никаких гарантий, что новые страны Азии, Африки и Латинской Америки не будут отстаивать китайско-российские интересы на самом высоком уровне, более того – с вероятностью в 80-90% все так и произойдет. Поэтому позитивом здесь можно считать только идею финского президента об исключении России, но следует напомнить, что по регламенту любые изменения в членстве Совета Безопасности должны быть одобрены двумя третями Генеральной Ассамблеи, включая пять участников с правом вето, среди которых есть и Россия.

Предполагать, что страна-агрессор будет голосовать за свое исключение, просто невозможно. Даже изменение регламента не произойдет без согласия РФ. Также не стоит забывать о Китае, который чаще всего поддерживает Россию на самом высоком международном уровне и точно заблокирует любые антироссийские инициативы в Совбезе ООН.

Таким образом, нет легитимных инструментов для воплощения идеи Александра Стубба по исключению России, а на нарушение норм у коллективного Запада, и особенно у США, в последние годы просто не хватает смелости и политической воли.