Нет сдерживающих факторов: в Финляндии оценили риски военного конфликта с Россией

Командующий Сил обороны Финляндии генерал Янне Яаккола не исключает эскалации военного конфликта в Европе. По его мнению, страну-агрессор Россию ничто не сдерживает от использования военной силы.

Видео дня

С таким заявлением он выступил на открытии курсов по обороне страны в понедельник, 9 сентября, передает издание Yle. Генерал отметил, что в последние месяцы в Финляндии несколько утихло беспокойство относительно возможного расширения войны, которую ведет Россия против Украины, но все же исключать возможность эскалации, не стоит.

Яаккола считает, что у Москвы, похоже, нет сдерживающих факторов для использования военной силы и широкомасштабного воздействия, однако непосредственно сейчас для Финляндии Москва не представляет военной угрозы.

По словам генерала, Финляндия вынесла свои уроки из нападения России на Украину и никогда не должна оказаться в такой оборонной ситуации, как Украина. У Киева, отметил он, спустя почти три года боевых действий, становится все меньше ресурсов для того, чтобы отбивать наступление россиян, а Москва, в свою очередь, абсолютно не считается со своими потерями в людях и технике.

Еще один ключевой урок войны, по мнению Яакколы, состоит в том, как Россия пытается влиять на украинское население и инфраструктуру.

"Фактором, который быстро меняет стратегическую культуру, является внешний шок. Требования России по архитектуре европейской безопасности и нападение на Украину стали таким шоком для Финляндии, вызвав наибольшие изменения в нашей обороне со времен Второй мировой войны", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Финляндии Александер Стубб призвал Европу оказывать Украине большую военную помощь для борьбы государства с вторжением страны-агрессора России. По его мнению, это лучший способ окончить войну и достичь мира в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!