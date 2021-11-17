Есть убитые и пленные: Армения и Азербайджан объявили о прекращении огня

Армения и Азербайджан согласились прекратить огонь после того, как между странами вновь вспыхнули бои. Ереван заявляет о нескольких погибших и попавших в плен военных, в Баку говорят о раненных солдатах.

Об этом пишет BBC. Договоренности были достигнуты при посредничестве России.

Отмечается, что стороны проводили с министром обороны РФ.

Бои между странами возобновились 16 ноября. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях.

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Азербайджан заявлял, что армянские военные планировали захватить высоты на Кяльбаджарском и Лачинском участках госграницы. Армения утверждает, что азербайджанские военные якобы совершили нападение на их позиции.

В 2020 году конфликт между Арменией и Азербайджаном за Нагорный Карабах обострился и привел к гибели около 6 тысяч человек. К концу года страны договорились о перемирии и подписали соответствующее заявление.

Подробнее о том, чей Нагорный Карабах и где он находится, – читайте в материале OBOZREVATEL. В чем суть конфликта между странами можно узнать здесь.