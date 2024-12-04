Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности 3 декабря, заявил, что украинское Главное управление разведки (ГУР) якобы готовит и вооружает сирийских повстанцев, воюющих против режима Асада. Российский постпред, который постоянно ищет новые пути для обвинения Украины, решил, что у ГУР достаточно ресурсов и влияния, чтобы организовывать восстание в далекой Сирии.

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Слова Небензи цитируют российские пропагандистские каналы. Он заявил, что "след ГУР МО Украины" прослеживается в организации боевой деятельности группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая в России признана террористической.

По словам Небензи, украинские разведчики даже оказывают повстанцам технологическую поддержку, в частности поставляют беспилотники и специальные GPS-модули.

Сам того не желая Небензя на весь мир дал высокую оценку украинской разведке. Ведь из его слов следует, что ГУР – это глобальная организация, которая имеет большое количество ресурсов и высококвалифицированных специалистов, чтобы воевать на два фронта – защищать свою страну от агрессии России и помогать организовывать восстание в Сирии.

При этом Небензя заявил, что располагает "доказательствами" озвученной им информации – это якобы фотографии и данные, "подтверждающие" факт присутствия украинских специалистов на территории Алеппо. Но следует отметить, что такая информация не получила подтверждения из независимых источников и выглядит скорее как очередной элемент российской пропаганды и маневр Кремля, направленный на дискредитацию Украины в международном контексте, чтобы отвлечь внимание от собственных проблем в Сирии.

Как сообщал OBOZ.UA, Министерство иностранных дел Украины заявило, что основную ответственность за ситуацию в Сирии несут Россия и Иран. Наши дипломаты подчеркнули: то, что сегодня происходит в Сирии, это результат правления преступного режима Башара Асада, который десятилетиями проводил безжалостную политику подавления собственного народа и превратил свою страну в полигон для других преступных режимов – российского и иранского, а также их прокси-сил, в том числе и группировка "Хезболла".

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