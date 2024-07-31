'Есть место для дипломатии': глава Пентагона сказал, возможна ли широкомасштабная война на Ближнем Востоке

В США не считают неизбежной масштабную войну на Ближнем Востоке. Вашингтон делает все возможное, чтобы снизить напряженность в регионе и оставить место для дипломатии.

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В то же время США не отступают от своих обязательств защищать Израиль в случае нападения на него. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин, пишет Reuters.

"Я не считаю, что война неизбежна. Я утверждаю это. Я думаю, что всегда есть пространство и возможности для дипломатии. То, что мы видели вдоль границы, северной границы, с Израилем в течение длительного времени, вызвало нашу обеспокоенность. Опять же, мы собираемся сделать все, что в наших силах, чтобы убедиться, что ситуация не перерастет в более масштабный конфликт во всем регионе", – подчеркнул Остин.

Заявление главы Пентагона прозвучало после появления информации о ликвидации одного из командиров "Хезболлы" в столице Ливана Бейруте. Уничтоженный Израилем террорист, полагают в США, стоял за ударом по Голанским высотам, в результате которого погибли дети.

Параллельно с этим Вашингтон отслеживает ситуацию с убийством лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в ночь на 31 июля.

"У меня нет никакой дополнительной информации", – ответил глава Пентагона на вопросы журналистов относительно того, какие подробности ликвидации предводителя ХАМАС известны американскому оборонному ведомству.

Между тем, в Иране заявили, что проводят расследование убийства Хании в Тегеране, а в ХАМАС в нем обвинили Израиль и назвали ликвидацию своего главаря "серьезной эскалацией".

Кроме того, Остин заявил, что в случае, если более широкий конфликт на Ближнем Востоке таки вспыхнет, США продолжат помогать Израилю защищаться от нападения, однако приоритетом для Вашингтона будет оставаться деэскалация напряженности.

"Мы, конечно, поможем защищать Израиль. Вы видели, как мы делали в апреле этого года. Вы можете ожидать, что мы сделаем это снова. Мы не хотим, чтобы что-то подобное произошло. Мы будем упорно работать, чтобы убедиться, что мы делаем все возможное, чтобы помочь снизить градус напряжения и решать проблемы посредством дипломатических контактов", – подчеркнул глава Пентагона.

Напомним, ночь на 31 июля принесла две новости с Ближнего Востока. В ливанском Бейруте в результате удара Израиля, по данным ЦАХАЛ, был ликвидирован командир "Хезболлы", а в иранском Тегеране после церемонии инаугурации новоизбранного президента Ирана был убит лидер ХАМАС Исмаила Хания, который называли "главным врагом Израиля".