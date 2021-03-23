Верховный суд счел недопуск непривитых детей в школу законным

Кассационный гражданский суд принял решение о том, что отстранение от занятий в школе ребенка, не привитого по возрасту, является законным и обеспечивает безопасность для всех учащихся.

Об этом сказано в сообщении Верховного суда Украины, которое было опубликовано во вторник, 23 марта. Судьи в частности ссылаются на ст. 53 Закона Украины "Об образовании", где сказано, что получатели образования имеют право на безопасные и безвредные условия обучения, а также должны бережно относиться к здоровью окружающих и собственного.

Отмечается, что задачей государства является сохранение баланса между правом ребенка на образование и интересами других детей. При этом по закону родители имеют право отказаться прививать ребенка.

"Государство, установив запрет посещать учебное заведение ребенком, не имеющим профилактических прививок, реализует свой долг по обеспечению безопасности жизни и здоровья всех участников образовательного процесса, в том числе и самого непривитого ребенка", – сказано в сообщении.

Суд отмечает, что обеспечение безопасности жизни и здоровья приоритетнее права на образование. При этом отмечается, что в случае отстранения непривитого ребенка от учебы, его права не нарушаются, ведь существуют альтернативные способы получения образования.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве ответили, когда в Украине начнут вакцинировать учителей и объяснили, что будет за отказ от прививки.