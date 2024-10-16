'Если нас попросят': Шольц заявил о готовности обсудить с Путиным завершение войны в Украине

Германия готова обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным завершение войны в Украине. Но только когда об этом попросит он.

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Такое мнение в выступлении в Бундестаге высказал канцлер Германии Олаф Шольц. Он отметил, что мир должен быть справедлив.

"Мы поговорим с российским президентом, если нас попросят. Но никогда не будет никаких решений за спиной Украины и никогда без координации с нашими ближайшими партнерами", – сказал Шольц.

В то же время политик считает, что военные страны-оккупанта также ежедневно становятся "жертвами империалистического безумия российского президента".

"Они тоже являются жертвами его политики, направленной на расширение его страны. То, чего больше не должно повториться в Европе", – сказал он.

Напомним:

– В начале октября немецкие СМИ сообщили, что Шольц рассматривает возможность телефонного звонка Путину.

– Кремлевский диктатор Владимир Путин якобы "открыт для контактов". Но со стороны Берлина предложения провести телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пока не было.

– в Reuters утверждают: канцлер Германии вроде бы готов говорить с российским "президентом", если это будет способствовать "справедливому и устойчивому миру" в Украине.

– предварительный телефонный разговор политиков состоялся в декабре 2022 года.

Как писал OBOZ.UA, соцопрос показал, что 59% немцев хотят, чтобы их канцлер возобновил телефонные разговоры с кремлевским диктатором. Лишь 26% респондентов выступили против, а 15% не определились со своим мнением.

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