У Путина жалуются, что диктатор готов поговорить с Шольцем, но не было предложений

Кремлевский диктатор Владимир Путин якобы "открыт для контактов". Но со стороны Берлина предложения провести телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцом пока не было.

Видео дня

На это 13 октября пожаловался пресс-секретарь "президента" страны-агрессора Дмитрий Песков. Он дал интервью российскому агентству "Интерфакс".

По его словам, главарь Российской Федерации якобы не отказывается от переговоров.

"Нет. Никаких предложений не было. Мы же неоднократно заявляли, что Путин остается открытым для контактов", – сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

Так пресс-секретарь отреагировал на заявление министра иностранных дел Германии Анннелены Бербок от 11 сентября. Она сказала, что Путин больше не желает даже говорить с канцлером ФРГ по телефону.

Напомним:

– в начале октября немецкие СМИ сообщили, что Шольц рассматривает возможность телефонного звонка к Путину.

– в Reuters утверждают: канцлер Германии якобы готов говорить с российским "президентом", если это будет способствовать "справедливому и устойчивому миру" в Украине.

– предыдущий телефонный разговор политиков состоялся в декабре 2022 года.

Как писал OBOZ.UA, соцопрос показал, что 59% немцев хотят, чтобы их канцлер возобновил телефонные разговоры с кремлевским диктатором. Только 26% респондентов выступили против, а 15% не определились со своим мнением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!