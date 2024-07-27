'Это то, с чем мы должны столкнуться': на Тайване показали трейлер сериала о вторжении Китая. Видео

На Тайване показали трейлер сериала "День 0" или "Нулевой день" о потенциальном вторжении китайской армии на остров. Выпуск 18-минутного ролика совпал с ежегодными учениями по подготовке к нападению Китая.

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Как пишет Bloomberg, этот сериал на 10 эпизодов частично профинансировали министерство культуры Тайваня и Роберт Цао, основатель и бывший глава United Microelectronics Corporation, второй по величине производителя микросхем на Тайване.

В трейлере показан план армии КНР установить военно-морскую блокаду Тайваня под видом поисково-спасательной миссии пропавшего самолета. Также там продемонстрировали кибератаки, нарушающие инфраструктуру острова, и диверсии, совершаемые коллаборантами Китая накануне вторжения.

"Задумывались ли вы когда-нибудь о том, какие кардинальные изменения произойдут в вашей повседневной жизни, когда ваш обычный день больше не будет существовать?" – говорится в описании трейлера сериала.

Каждый из 10 эпизодов будет рассказывать разные истории на фоне угрозы вторжения Китая и одновременно каждая серия будет отсчетом до начала войны на экране.

"Я расплакался, глядя это. Мне тяжело на душе, и это страшно. Но это то, с чем мы должны столкнуться как тайваньцы", "Мы должны как можно лучше подготовиться к худшему сценарию", – писали комментаторы после просмотра трейлера.

Перспектива конфликта в Тайванском проливе существует десятилетиями, но редко о ней говорят столь непосредственно в тайваньских телевизионных шоу, частично из-за деликатности темы и риска напугать инвесторов в бизнесы, занимающиеся изготовлением микросхем на Тайване.

"Угроза не является чем-то новым, но мы избегали говорить о ней из-за ее деликатности", – говорит Чен Шин-мэй, продюсер сериала.

По его словам, их команда ведет переговоры с большой международной стриминговой платформой касательно выпуска сериала, надеясь привлечь больше внимания мира к угрозам, с которыми сталкивается Тайвань со стороны Китая. Сериал "Нулевой день" должен выйти в эфир в следующем году.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недалеко от побережья Тайваня в Тайванском проливе обнаружили китайскую субмарину, вооруженную баллистическими ракетами. Первыми ее увидели местные рыбаки, зафиксировавшие "находку" на фото.

– Власти Китая продолжают открыто заявлять о намерении взять под свой контроль Тайвань. При этом в последние годы Пекин значительно усилил давление на остров. Однако аналитики CSIS отмечают, что у КНР есть возможность аннексировать Тайвань даже без боевых действий.

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