Если 'Хезболла' совершит ошибку, то она будет уничтожена, – глава ЦАХАЛ

Глава Армии обороны Израиля угрожает террористической организации Ливана "Хезболле". Это случилось после нападения на границу с Ливаном.

В ЦАХАЛ заявили, что, если террористическая группировка "совершит ошибку", ей грозит "уничтожение". Об этом сообщает Тimes of Israel.

"Это война за наш дом, наших граждан, наш суверенитет, наше сдерживание и наше существование", – сказал начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви офицерам Северного командования, имея в виду продолжающуюся войну в секторе Газа.

"Если "Хезболла" совершит ошибку и нападет… разрушение, разрушение, разрушение", – добавил Халеви.

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Отметим, После нападения террористической организации ХАМАС на приграничные регионы Израиля ЦАХАЛ продолжает операцию по уничтожению военной инфраструктуры боевиков в секторе Газа. Также Армии обороны приходится отбиваться от других террористов – организации "Хезболла" в Ливане.

Напомним, Армия обороны Израиля продолжает ликвидировать руководящий состав террористической организации ХАМАС. В результате точного удара в секторе Газа был убит террорист Усама Мазини.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан пригрозил "последствиями" Израилю, который продолжил наносить удары по террористам ХАМАС в секторе Газа. В Тегеране заявили, что фронт сопротивления может прибегнуть к "превентивным действиям" в ближайшие часы.

Как сообщал OBOZ.UA, США якобы приказали примерно 2 тысячам американских военнослужащих быть готовыми поддержать армию Израиля в войне с террористами ХАМАС. Пентагон разослал соответствующие приказы.

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