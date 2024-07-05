'Я в этой гонке до конца': Байден заявил, что не снимет свою кандидатуру и уверен в победе – СМИ

Президент США Джо Байден заверил, что не снимет свою кандидатуру с выборов. Американский лидер заявил, что он в этой гонке до конца и он уверен в победе.

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Об этом пишет NPR. Так, три губернатора-демократа, которые встречались с Байденом в среду вечером после его ужасного выступления на дебатах, заявили, что продолжают его поддерживать, поскольку сам президент в своем электронном письме по сбору средств в среду заявил, что он "не покидает" гонку.

"Я – кандидат от Демократической партии. Никто меня не вытесняет. Я не уйду. Я в этой гонке до конца, и мы победим на этих выборах", – говорилось в электронном письме.

Кроме того, Байден и вице-президент Камала Харрис в среду днем ​​присоединились к предвыборной телеконференции, на которой Байден ясно дал понять, что останется в гонке, сообщает CBS News.

Это происходит на фоне того, как его кампания пытается смягчить последствия его неудачного выступления на дебатах. Президент признал трудности, с которыми он столкнулся за последние несколько дней, но ясно дал понять, что намерен продолжить баллотироваться и победить бывшего президента Дональда Трампа в ноябре.

Стоит отметить, что американские медиа пишут, что президента США Джо Байдена ожидают 48 критических часов в его политической карьере. После дебатов с его главным кандидатом на выборах Дональдом Трампом он запечатлелся в сознании 50 миллионов зрителей в образе запутанного, слабого главы государства, и стереть это впечатление будет очень сложно.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Бывший президент США Дональд Трамп ожидает, что Джо Байден останется кандидатом от Демократической партии на выборах. Он считает, что действующего главу государства будет легче победить, чем других демократов.

– Главный донор Демократической партии и глава Signum Global Advisors Чарльз Майерс высказал свое мнение относительно того, будет ли Джо Байден участвовать в выборах президента США. По его словам, "через четыре-пять дней" это станет ясно.

– В Белом доме, а также в Демократической партии США считают, что вице-президент Камала Харрис является лучшей альтернативой для замены Джо Байдена, если он решит не участвовать в президентских выборах. В Штатах еще никогда не выбирали женщину президентом.

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