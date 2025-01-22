УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

"Если Европа хочет выжить, она должна вооружиться": Туск в Европарламенте призвал не экономить на безопасности

Катя Поплюйко
Мир
2 минуты
471
'Если Европа хочет выжить, она должна вооружиться': Туск в Европарламенте призвал не экономить на безопасности

Страны Европейского Союза должны ответственно отнестись к будущему своего континента и вкладывать финансы в вооружение и энергетическую независимость от России. Соответствующие действия, прежде всего, направлены на выживание Европы.

Видео дня

Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск в Страсбурге в ходе своей программной речи в Европарламенте, сообщает "Укринформ". По его словам, нужно действовать уже сегодня.

"Если Европа хочет выжить, она должна вооружиться", – заметил польский премьер.

Он подчеркнул, что сейчас Европа не может экономить на безопасности.

"Если мы не хотим тратить столько денег в будущем на безопасность, на вооружение, на оборону, то мы должны инвестировать больше денег сегодня. От этого зависит не только будущее Украины, региона, но и всей Европы", – заявил Туск.

"Если Европа хочет выжить, она должна вооружиться": Туск в Европарламенте призвал не экономить на безопасности

По его мнению, от таких мер зависит будущее во всем мире, "каким мы его знаем". Еще одной ключевой целью является конец энергетической зависимости Европы от России после войны в Украине.

"Мы закончим российскую агрессию против Украины, мы вернемся к бизнесу, как раньше, и мы снова сделаем Европу зависимой от российских поставок. С этим нужно покончить раз и навсегда, потому что эта зависимость, среди прочего, привела к этой войне. Это уже должно быть понятно каждому в Европе", – объяснил он.

Польский премьер призвал европейцев поднять головы и начать верить в себя. По его словам, "Европа есть, была и всегда будет великой", несмотря на все мировые кризисы и "войну на нашей восточной границе".

Напомним, 15 января, Туск отметил необходимость для европейских государств серьезно относиться к своим обязательствам в НАТО и увеличивать расходы на оборону. Такое заявление он сделал в ответ на предложение президента США Дональда Трампа, призвавшего страны Альянса направлять на оборонные нужды 5% своего ВВП.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 января генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны значительно увеличить расходы на оборону, превысив уровень в 2% ВВП. Он предостерег, что в случае несоблюдения этого призыва жителям этих государств в будущем может потребоваться изучение русского языка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!