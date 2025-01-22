'Если Европа хочет выжить, она должна вооружиться': Туск в Европарламенте призвал не экономить на безопасности

Страны Европейского Союза должны ответственно отнестись к будущему своего континента и вкладывать финансы в вооружение и энергетическую независимость от России. Соответствующие действия, прежде всего, направлены на выживание Европы.

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Такое мнение высказал премьер-министр Польши Дональд Туск в Страсбурге в ходе своей программной речи в Европарламенте, сообщает "Укринформ". По его словам, нужно действовать уже сегодня.

"Если Европа хочет выжить, она должна вооружиться", – заметил польский премьер.

Он подчеркнул, что сейчас Европа не может экономить на безопасности.

"Если мы не хотим тратить столько денег в будущем на безопасность, на вооружение, на оборону, то мы должны инвестировать больше денег сегодня. От этого зависит не только будущее Украины, региона, но и всей Европы", – заявил Туск.

По его мнению, от таких мер зависит будущее во всем мире, "каким мы его знаем". Еще одной ключевой целью является конец энергетической зависимости Европы от России после войны в Украине.

"Мы закончим российскую агрессию против Украины, мы вернемся к бизнесу, как раньше, и мы снова сделаем Европу зависимой от российских поставок. С этим нужно покончить раз и навсегда, потому что эта зависимость, среди прочего, привела к этой войне. Это уже должно быть понятно каждому в Европе", – объяснил он.

Польский премьер призвал европейцев поднять головы и начать верить в себя. По его словам, "Европа есть, была и всегда будет великой", несмотря на все мировые кризисы и "войну на нашей восточной границе".

Напомним, 15 января, Туск отметил необходимость для европейских государств серьезно относиться к своим обязательствам в НАТО и увеличивать расходы на оборону. Такое заявление он сделал в ответ на предложение президента США Дональда Трампа, призвавшего страны Альянса направлять на оборонные нужды 5% своего ВВП.

Как сообщал OBOZ.UA, 13 января генсек НАТО Марк Рютте призвал европейские страны значительно увеличить расходы на оборону, превысив уровень в 2% ВВП. Он предостерег, что в случае несоблюдения этого призыва жителям этих государств в будущем может потребоваться изучение русского языка.

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