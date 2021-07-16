Еще две страны ЕС открывают границы для туристов из Украины: названы даты

С 16:00 в субботу, 17 июля, Дания снимает ограничения для въезда на территорию страны туристам из Украины. Следом за ней аналогичное решение приняла еще одна страна Евросоюза.

Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба у себя в Twitter. Чиновник отметил, что единственным условием для посещения Дании является предоставление негативного результата ПРЦ-теста, а также тест по прибытию в страну.

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18 июля украинцы смогут совершать поездки и в Германию. Внешнеполитическое ведомство ФРГ внесло Украину в список третьих стран, которые могут посещать страну при предоставлении одного из документов, а именно:

отрицательный результат теста на коронавирус;

удостоверение о прохождении вакцинации любым из препаратов, одобренных ЕС;

отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного минимум за 28 дней и максимум за 6 месяцев до въезда в Германию.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 15 июля ряд стран Евросоюза открыли украинцам возможность путешествовать и указали условия для свободного пересечения границы.