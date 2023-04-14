ЕС впервые за 12 лет запустил ракету на Юпитер: на ее корпусе – рисунок украинской девочки. Фото и видео

Европейское космическое агентство (ESA) запустило свою первую за 12 лет миссию в Юпитер. Этот космический корабль должен преодолеть 600 миллионов километров.

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Об этом сообщили на официальной странице ESA в Twitter. Космическая миссия JUICE планирует изучить три из четырех самых больших спутников Юпитера – Европу, Каллисто и Ганимеда.

Миссия JUICE была запущена 14 апреля с европейского космодрома в Куру, Французская Гвиана, и продлится почти 8 лет до достижения места назначения – спутника Ганимеда. Этот космический корабль станет первым, который приземлится на орбиту этого спутника.

Главная цель миссии, согласно официальным источникам ESA, заключается в установлении наличия условий, необходимых для поддержания жизни на Ганимеде.

Ученые отметили, что целью миссии JUICE является не выявление жизни как таковой, но скорее выявление скрытых под поверхностью океана условий, необходимых для зарождения и поддержания простейших форм жизни.

Отметим, что на корпус ракеты, выводящей в космос Juice, нанесли рисунок украинки Ярины Закалюжной. Ее кандидатуру избрали по результату конкурса.

Как сообщал OBOZREVATEL, NASA зафиксировало сверхмощный взрыв, всколыхнувший весь космос. Его яркость в 70 превышала любой другой взрыв, ранее наблюдавшийся, а ударную волну зафиксировали множество спутников.