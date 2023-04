NASA зафиксировало сверхмощный взрыв, всколыхнувший весь космос

Астрономам удалось зафиксировать сверхмощный взрыв в космосе, который они уже назвали самым ярким за всю историю или просто BOAT (абревиатура от английского the brightest of all time). Его яркость в 70 превышала любой другой взрыв, ранее наблюдавшийся, а ударную волну зафиксировали множество спутников и даже один из космических аппаратов Voyager.

О вспышке ученые рассказали в статье The Astrophysical Journal Letters. Они подчеркивают, что вспышка такой яркости достигает Земли не чаще раза в 10 000 лет.

Взрыв произошел в результате коллапса колоссальной звезды. Его назвали GRB 221009A, поскольку это была гамма-вспышка (GRB – от gamma-ray burst). Так называемые длинные GRB, продолжающиеся более двух секунд, образуются, когда у массивной звезды заканчивается топливо и она коллапсирует в черную дыру.

В результате такого события происходит выброс мощных струй вещества, которые, сталкиваясь с газом вокруг прежней звезды, производят высокоэнергетическое гамма-излучение.

Поиск GRB астрономами происходит на постоянной основе, поэтому нельзя говорить о счастливом случае, позволившем зафиксировать взрыв. Исследовательская группа, сотрудничающая с обсерваторией NASA имени Нила Герелза Свифта, получает сообщения всякий раз, когда телескоп Burst Alert Telescope (BAT) замечает новый GRB.

"Этот был достаточно ярким, чтобы BAT сработал дважды", – рассказала о силе взрыва астроном из Пенсильванского университета и ведущий автор одной из статей о GRB 221009A Майя Уильямс.

Как пишет PopSci, кроме телескопа BAT вспышку увидели также приборы более чем на двух десятках спутников. Среди них – рентгеновский телескоп NICER на Международной космической станции, рентгеновский телескоп NASA NuSTAR, спутник NASA Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) и даже один из космических аппаратов Voyager.

Имея такое огромное количество информации о BOAT, астрономы поняли, что эта вспышка "более сложна, чем обычные GRB".

Яркость вспышки ученые объясняют тем, что она произошла относительно рядом – на расстоянии около 1,9 миллиарда световых лет. Астрономы объясняют, что это так близко, будто вы стоите вплотную к лампочке, когда ее включают. Но, отмечают ученые, дело не только в близости.

"Вспышка такой яркости достигает Земли лишь раз в 10 000 лет… по своей сути (это) самая энергичная вспышка, которая когда-либо наблюдалась", – объяснил доцент университета штата Луизиана, астроном Эрик Бернс, принимавший участие в открытии.

Астрономы также отмечают, что по счастливому стечению обстоятельств, струи, которые вырывались из черной дыры, были направлены прямо на Землю и были уже обычных. Почему именно все было так, ученые не уверены.

"С научной точки зрения BOAT доказал, что большинство существующих моделей этих событий являются неполными", – заявил Бернс.

Гамма-всплеск имеет пик яркости в первые моменты существования, но астрономы предполагают, что в случае с BOAT свечение продлится годами.

Уильямс и ее команда планируют продолжать еженедельные наблюдения за BOAT так долго, как только смогут получить, чтобы получить как можно больше информации об этом редком явлении.

"BOAT настолько важен, потому что это одно из тех событий, которые ломают то, что мы знаем. Это действительно уникальное явление. Это событие, которое случается раз в жизни", – заявила астрофизик и аспирантка из Университета Алабамы Сара Далесси, которая принимала участие в открытии.

