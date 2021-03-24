ЕС собрался запретить экспорт вакцины от AstraZeneca в третьи страны
Европейская комиссия намерена запретить вывоз в третьи страны доз вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, которая производятся на территории Евросоюза.
Причиной рассмотрения такой меры послужило якобы невыполнение обязательств со стороны концерна. И это на фоне и так нехватки COVID-вакцин в странах ЕС и споров вокруг поставок указанного препарата, сообщает DW.
"Мы будем действовать", – коротко заявила глава генерального директората Еврокомиссии по здравоохранению Сандра Галлина на слушаниях в Европарламенте.
Со своей стороны спикер Еврокомиссии объявил о том, что 24 марта существующий механизм контроля за вакцинами будет пересмотрен.
Согласно проекту, Еврокомиссия намерена ужесточить условия для экспорта доз препарата в страны, которые сами производят вакцину против коронавируса или чье население уже привито в значительной степени.
Вместе с тем в ЕС не хотят блокировать экспорт препаратов, которые производятся другими компаниями, ссылаясь на то, что, например, Pfizer&Biontech и Moderna выполняют свои обязательства по поставкам вакцины в европейские страны.
Напомним: сперва в Евросоюзе пригрозили запретить экспорт вакцины AstraZeneca против коронавируса, если компания нарушит свои обязательства по поставкам препарата.
Позже правительства Франции и Германии выразили намерение поддержать план ЕС по блокированию экспорта вакцины AstraZeneca в Британию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ряд европейских стран приостановил использование вакцины AstraZeneca после редких случаев возникновения тромбов у некоторых вакцинированных людей.
Но Европейское агентство по лекарственным средствам опубликовало отчет, в котором препарат назвали безопасным и эффективным.
Накануне в компании AstraZeneca заявили, что третья фаза испытаний их вакцины против коронавируса показала эффективность препарата 79% для предотвращения заражения и 100% для избежания тяжелой формы болезни и госпитализации.